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ERDOĞAN, GÖNLÜNDEKİ CHP ADAYINI AÇIKLAYIP ÇAĞRI YAPTI!


Erdoğan, gönlündeki CHP adayını açıklayıp çağrı yaptı!
Tarih : 22 Nisan 2018, 09:00
Puan Ver : Erdoğan, Gönlündeki Chp Adayını Açıklayıp Çağrı Yaptı!(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 24 Haziran'a çekilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne değinen Erdoğan, CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istedi.

"BAŞKASINI ARAMASINA GEREK YOK, KENDİSİ MEYDANA ÇIKSIN"

Erdoğan, "Gönlüm şahsen ana muhalefetin başındaki zatın burada olmasını ister. Yarışa girsin. Bazen o kadar ileri özgüven ile oluyor ki, o zaman hiç endişe etmesin başkasını aramasına gerek yok. Kendisi meydana çıksın. Milletin ona ne kadar oy vereceğini görmesinde fayda var. Yüzde 40 dedi, yüzde 25 oralarda kaldı. Hadi gel, cumhurbaşkanlığı noktasında aday ol. Bak bakalım millet ne kadar oy veriyor görelim. Bunun dışında diğerlerini konuşmayı teferruat olarak, zaman israfı olarak telakki ediyorum. Buyur meydan aday ol, bu meydanda nasibin nedir bunu gör" dedi.

"SEÇİMDEN ÖNCE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINI AÇIKLAMAYACAĞIM"

Seçimde kendi adaylarının belli olduğunu ifade eden Erdoğan, "Cumhur ittifakının 'Başkan' adayı zaten bellidir. Ciddi sıkıntı olacağı kanaatinde değilim. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısını açıklamayacağım" dedi.

İYİ PARTİ YORUMU: YSK'NIN KARARINA SAYGI DUYMASI LAZIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmamasıyla ilgili, "Yüksek Seçim Kurulu ile Yargıtay Başsavcılığının müşterek yapacağı görüşmelerin, bugün görüşmeleri olacaktı. Oranın vereceği karar neyse o karar saygı duyması lazım. O noktada bizim sıkıntımız söz konusu değil" dedi.

AVUSTURYA BAŞBAKANI'NA TEPKİ: BEDELİNİ ÖDEYECEKTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Avusturya'da Türkiye'deki erken seçim için yapılacak kampanyalara engel olacağını açıklamasına ilişkin, "Burada daha fazlada ismini anmama gerek yok. Avusturya'nın başındaki bu zatın attığı bu adımlar kendisine ters dönecek adımlardır. Bunlarda bunun bedelinin uluslararası toplumlarda ödeyecektir." dedi.

"ADİL ÖKSÜZ'ÜN HANGİ ÜLKEDE OLDUĞUNU SÖYLEMEM UYGUN OLMAZ"

15 Temmuz darbe girişimin kilit ismi firari Adil Öksüz'le ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son bilgilere kendisinin burada hangi ülkede olduğunu söylemem uygun olmaz. Ama iz sürüyoruz. Bazı bağlantılar kurulmuş vaziyette. Temennim o dur ki şu anda aldığımız istihbarata doğru çıkarsa onunla ilgili adımı da attığımız gibi gerçekleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

"16 BİN 650 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, "Son 3 yılda yurt içi ve Kuzey Irak'ta 16 bin 650 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin Bölgesi bunu biliyorsunuz Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ'la mücadelede Fırat Kalkanı'nda 3 bin 60 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Bu sayın Macron'a duyurulur. Bizi DEAŞ'ı koruyan olarak gösteriyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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