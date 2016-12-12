ERDOĞAN HAİN SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI
İstanbul Vodafone Arena yakınlarında meydana gelen hain saldırının yaşandığı olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte saldırı noktasını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrede bulunan vatandaşları selamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
kaynak:sabah
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