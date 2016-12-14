

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 32. Muhtarlar Toplantısı'nda Halep'teki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.







Erdoğan şöyle konuştu:







"Halep'te savrulan insanlığın vicdanıdır. Bugün Sayın Putin ile tekrar görüşeceğim. MİT Müsteşarımız aynı şekilde takip ediyor. Sahadaki durum çok kırılgan ve karmaşık. Ateşkesin üzerinden saatler geçmeden rejim güçleri yeniden saldırıya geçti. Ey BM neredesin. Her şeyden önce bir koridor istiyoruz. Türkiye'ye mi gelecekler onları da bağrımıza basmaya hazırız."







Emin olun ki, Türkiye'yi El Bab'dan uzak tutmak için uğraşanlarla, terörle mücadele yöntemlerimizi hafifletmemizi isteyenlerin niyetleri ortaktır. Şehit polislerimizin tabutları başında gözyaşı döken, hiçbir şeyden habersiz oynayan çocuklarla, Halep'te yıkıntılar arasından cansız bedenleri çıkartılan çocuklar aynı alçak oyunun kurbanlarıdır. Türkiye'nin girişimi ve yoğun çabalarıyla varılan bu ateşkesin hayata geçirilmesi, Halep'teki masumlar için belki de son umuttur. Bu yüzden bütün tarafları ve uluslararası toplumu bu ateşkese riayet etmeye ve destek olmaya davet ediyorum. İnsani koridor derhal, hiçbir engelleme ve sabotaj olmadan açılmalı ve masum insanların Doğu Halep'ten sağ salimen çıkmasına izin verilmelidir. Esed rejimi açıkça Halep'te savaş suçu, insanlık suçu işlemektedir. Bu gerçeği, ona destek verenler dahil artık herkesin görmesi gerekiyor."







kaynak:habertürk