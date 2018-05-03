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Erdoğan harekete geçti! Dünya Türkiye'yi konuşacak

ERDOĞAN HAREKETE GEÇTİ! DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan dümene geçti; Türkiye'nin, dış ticaret ve ihracat çıtasını yükseltecek 15 ülkeye yelken açtı. Güney Kore'den sonra sıra diğer 14 ülkeye gelecek.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Erdoğan Harekete Geçti! Dünya Türkiye'yi Konuşacak(6/10)2

Türk ihracatçılarının farklı pazarlar hakkında doğru ve zamanında bilgilendirilmesi, bu pazarlara giriş faaliyetlerinin daha yoğun ve etkin hale getirilmesi için Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Pazara Giriş Komitesi, 2018-2019 hedef ülkelerini belirledi. Buna göre komite 5 ayrı kıtada yer alan 15 ülke için Türk ihracatçılarına 'bilgilendirme' ve 'eylem' desteği sunacak. Edinilen bilgilere göre, komitenin belirlediği 2018-2019 dönemi için ülkeler sırasıyla, Almanya, ABD, Çin, Etiyopya, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, Japonya, Katar, Kenya, Ukrayna, Meksika, Romanya ve Rusya.

İLK ADIM GÜNEY KORE'DE ATILDI

Belirlenen hedef ülkelerle Türkiye arasındaki ihracat potansiyelinin artırılması için devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan da girecek. Bu çerçevede ilk adım Güney Kore ziyaretiyle atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili ticari anlaşmalar için Güney Kore lideri Moon Jae-in ile el sıkıştı. Kalan 14 hedef ülke için ise, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri sonrasında harekete geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceği üst düzey diplomatik ziyaretlerine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve iş adamı heyetleri de eşlik edecek.

YENİ PAZARLARA GİRİŞ YOLU OLACAK

Ayrıca, firmaların hedef ülkelere giriş konusunda bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan 34 ayrı ülkedeki İhracatı Geliştirme Merkezleri de, ihracatçılara yeni pazarlara girişlerinde yol gösterecek. Firmalar İGEME'ye resmi web sitesi üzerinden de başvuruda bulunabilecek. Oluşturulan bu yapıyla, İGEME bünyesinde kurulan ülke masalarında görevli 'ülke uzmanları' firmaların dış pazarlara açılmadan önce başvuracakları ilk temas noktası olacak ve onlara yol gösterecek.

İHRACATÇILARA TANITIM DESTEĞİ VERİLECEK

Diğer taraftan hedef olarak belirlenen 15 ülkede ihracatçıların marka ve tanıtım faaliyetlerine de 10 puan ilave destek sağlanacak. Türkiye Ticaret Merkezleri'yle işbirliğindeki kuruluşların marka ve tanıtım faaliyetlerine ise 15 puan ilave destek verilirken, Sektörel Ticaret Heyeti Programları'na ise 10 puan ilave destek sağlanacak.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkelerle temaslarını sürdürürken Pazara Giriş Komitesi ise çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Türk ihracatçılar, hedef pazarlarının ithalat potansiyeli ve kalemleriyle beklentileri konusunda bilgilendirilecek. Komite, 'eylem' desteği kapsamında ise yeni pazarlara girmek ve mevcut pazarlardaki payı artırmak amacıyla proje ve eylem planları hayata geçirecek. İhracatçıların bu pazarlara girişlerindeki engeller de komite tarafından tespit edilerek, ortadan kaldırılmalarına yönelik politikalar devreye sokulacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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