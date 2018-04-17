ERDOĞAN İLE RUHANİ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ, SURİYE'DE GERİLİMİN TIRMANDIRILMAMASINA VURGU YAPILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'de gerilimin tırmandırılmamasına vurgu yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde, Suriye'deki son durumun yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.
SURİYE'DE GERİLİMİN TIRMANDIRILMAMASINA VURGU YAPILDI
Kimyasal silahların kullanımı hususunda Türkiye'nin tavrının öteden beri net olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.
"ORTAK ÇABA HARCAMAYA DEVAM"
İki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için Türkiye, İran ve Rusya'nın Astana süreci çerçevesinde ortak çaba harcamaya devam etmelerinin önemine işaret ettiler. Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlenmesinden duyulan memnuniyetin de dile getirildiği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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