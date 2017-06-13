ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞECEK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Trump bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Katar krizi de ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Trump bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede Katar krizi de ele alınacak.
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