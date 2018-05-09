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Erdoğan ile Vali Arasında Gülümseten Diyalog: Sabırlı Ol Sabırlı, Seyfettin Bey Sabırlı Ol

ERDOĞAN İLE VALİ ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG: SABIRLI OL SABIRLI, SEYFETTİN BEY SABIRLI OL

Restorasyonu yapılan tarihi Çifte Minareli Medrese'nin açılış töreninde, Vali Azizoğlu'nun konuşmaya erken başlaması üzerine Erdoğan'ın "Sabırlı ol sabırlı. Seyfettin bey sabırlı ol" demesi güldürdü.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 09:20
Puan Ver : Erdoğan İle Vali Arasında Gülümseten Diyalog: Sabırlı Ol Sabırlı, Seyfettin Bey Sabırlı Ol(8/10)4

Restorasyonu yapılan tarihi Çifte Minareli Medrese'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun diyaloğu damga vurdu. Vali Azizoğlu'nun konuşmaya erken başlaması üzerine Ankara'dan canlı yayın aracılığıyla açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabırlı ol sabırlı. Seyfettin bey sabırlı ol" dedi ve katılımcıları gülümsetti.

TARİHİ MEDRESE YENİDEN HİZMETE AÇILDI

Selçuklunun Anadolu'daki en önemli eserlerinden biri olan ve restore edilen tarihi Çifte Minareli Medrese yeniden hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen "Vakıf Kuran Kadınlar" temalı Vakıf Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan 250 Vakıf Eserin 7 Bölgeden Canlı Bağlantılı Toplu Açılış Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans yöntemiyle Erzurum'a bağlanarak, restorasyonu tamamlanan tarihi Çifte Minareli Medrese'nin açılışını gerçekleştirdi.

VALİ İLE ERDOĞAN ARASINDAKİ DİYALOG GÜLÜMSETTİ

Törende konuşmasına erken başlayan Vali Azizoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki diyalog gülümsetti.

Ankara'dan canlı yayın aracılığıyla açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabırlı ol sabırlı. Seyfettin bey sabırlı ol" dedi ve katılımcıları gülümsetti.

Çifte Minareli Medresenin tanıtım videosunun izlenmesinin ardından Erzurum'a canlı bağlanan Erdoğan, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'na, "Evet Seyfettin Bey, şu an mikrofon sizde, kurdele önünüzde, makaslar da sizde, Ankara'dan selamlar sevgiler." dedi.

"10 MİLYON TL HARCAMA YAPILDI"

Vali Azizoğlu da Erzurum'un vakıf medeniyetinin en önemli şehirlerinden olduğunu söyledi.

Bakım ve onarımı yapılarak halkın hizmetine sunulan bölgedeki 12 vakıf eserinden biri olan Çifte Minareli Medrese'nin 1291 yılında, Sultan olan Hüdavent Hatun tarafından yaptırıldığını ifade eden Azizoğlu, "Medresenin bakım onarımı için toplam 10 milyon TL harcama yapılmıştır. Çevre düzenlemesini de bu yıl tamamlayarak, vakıf eserleri müzesi olarak kullanacağız. 2005-2018 yılları arasında bölgemizde 97 cami, 17 türbe, 2 han, 1 medrese, 1 kervansaray, 10 hamam ve 1 alışveriş merkezi olmak üzere toplam 129 eserin restorasyon ve ihyası yapılmıştır." diye konuştu.

"SEYFETTİN BEY DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Seyfettin Bey daha yapacak çok işimiz var, kurdeleyi sen kesiver bakayım, hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

KURDELEYİ KESİP AÇILIŞINI YAPTILAR

Vali Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmet Çalık, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve kurum müdürleri kurdeleyi keserek medresenin açılışını gerçekleştirdi.

AÇILIŞ ÖNCESİ ERZURUM BAR EKİBİ GÖSTERİ YAPTI

Anadolu'daki en gözde Selçuklu eserlerinden olan ve kentin simgesi olan Çifte Minareli Medrese'nin açılışı öncesi Erzurum bar ekibi gösteri sundu.

Katılımcılar açılış sonrası medreseyi gezdi.

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Kaynak: haberinburada



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