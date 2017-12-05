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Erdoğan İlk Kez Açıkladı: Rakka'dan Çıkarılan DEAŞ'lı Teröristler Mısır Çöllerine Gönderilecek

ERDOĞAN İLK KEZ AÇIKLADI: RAKKA'DAN ÇIKARILAN DEAŞ'LI TERÖRİSTLER MISIR ÇÖLLERİNE GÖNDERİLECEK

Erdoğan partisinin grup toplantısında ilk kez açıkladı: Rakka'dan çıkarılan DEAŞ'lı teröristler Sana Çölü'ne gönderilecek. Orada istihdam edilecekler.

Tarih : 05 Aralık 2017, 15:30
Puan Ver : Erdoğan İlk Kez Açıkladı: Rakka'dan Çıkarılan Deaş'lı Teröristler Mısır Çöllerine Gönderilecek(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisininin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, bölgede oynanan "terör oyunu"nu ortaya serdi. Rakka'dan ABD'nin kirli anlaşmasıyla tahliye edilen DEAŞ'lı teröristlerin yeni adresini açıkladı.

"RAKKA'DAN KAÇIRILAN DEAŞ'LILAR MISIR'DA İSTİHDAM ETTİRİLECEK"

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili konuşmasından satır başları:

"SDG'li sözcü, Suriye'de terör koridorunu korumak için neler yaptığını anlatmıştır. Türkiye'nin operasyonlarına engel olmak için silah gücünü teröristlere veren bir müttefikin müttefikliğini nasıl kabul edeceğiz. Bu sinsi oyunun gizlenecek bir tarafı kalmamıştır. Türkiye DEAŞ ile fiilen savaşan tek NATO ülkesidir. Buradan bir şeyi açıklıyorum: Rakka operasyonundaki DEAŞ militanlarının sürüleceği yer Mısır Sana Çölü. Orada istihdam edilecekler. Görevlerini yakından takip edeceğiz.

"ÖSO'YU ABD İLE BİRLİKTE KURDUK"

Özgür Suriye Ordusunu ABD ile birlikte kurduk. PYD ve YPG vardı... Hepsinin anası babası PKK vardı. Siz şimdi yeni bir manevrayla SDG'yi kurdunuz. Yeni bir aldatmaca."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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