

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliği'ne katılım sağladı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar;







* Gençlerimizin sahip çıkmadığı bir inovasyonun geleceği yoktur. Katılan tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinliğe katkı sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum. İnovasyona verilen önem için TİM yönetim ve üyelerini kutluyorum.







* İnsanlık tarihi yeninin peşinde koşmanın tarihidir. Bu bakımdan inovasyon insanlık tarihi ile eşittir desek yeridir. Mükemmel olan sadece yüce yaratıcıdır. Yaratmak elbette sadece Allah'a mahsustur. Bize düşen kendi kabiliyetimizde çalışmak ve en iyisini elde etmeyi ummaktır. İnsan kendisine çizilen sınırlar dahilinde sürekli arayış içindedir. İslam dünyasında bitmek bilmez araştırmalar yapılmış, çok önemli ürünler ortaya konmuştur.







* İnovasyon bize dışardan gelmiş olsa da içerdiği anlam açısından kendi öz malımızdır. Yitik kaybedildiği yerde aranır derler bulmanın arayışlarına buradan başlayacağız. Türkiye ayağa kalkmadan bölgemizin ayağa kalkamayacağını görüyoruz ve anlıyoruz.







* Yenilikçi çalışmalar yürüten firmalarımız, TİM gibi çatı firmalarımız Türkiye'yi ileriye taşımak zorundalar. Türkiye ancak yenilikçi bir anlayış üzerinde inşa edilebilir. Bu konuda ümit verici gelişmeler görmekle birlikte katetmemiz gereken bir mesafe olduğu ortadadır. İnovasyonu başaramazsak işin kaymağını başkalarına bizse hamallığını yaparız. Türkiye'nin 2023 hedefleri çok ciddi.







* 2002-2015'te yerli patent başvuru sayısı 37 bini geride bıraktı. İmalat sanayi gelişimleri yüzde 58'i yenilikçi faaliyetler yürütür hale geldi. 128 ülkede 42. sıraya yükseldik küresel inovasyon endeksi anlamında. Tüm gelişmelerin olumlu neticelerini büyüyen ekonomiz üzerinde görüyoruz.Cumhurbaşkanı olarak desteğimin yanınızda olduğunu özellikle bilmenizi istiyorum.







* İnovasyon kavramı söylenecek söz kalmadığını iddia ediyor. İnovasyonun mevcut ürünlerin kılıflarını değiştirmekten ibaret olduğunu söyleyenler de var. İnovasyon her şeyden önce bir zihniyet değişikliğidir bunu anlamamız lazım. Buna adeta bir güncelleme de diyebiliriz. İnovasyonla zihniyet yeni bir yol aramaya başlar. Garantili yaşayayım rahatıma bakayım memur olayım zihniyetinin inovasyonla hiçbir ilişkisi olamaz.







* İnovasyonun yolu icat çıkarma denilen yenilikten geçiyor. Müşteriye sunulması ticari hale gelmesidir. Mevcut durumdan rahatsız zihin adımların birbirinden ayrı olmadığını iyi bilir. Ticarileşmeyen bir çaba kırk yılda öğrenilmiş, israftır gereksizdir. Bir tarafta artı değer oluşturan istihdam sağlayan bir zihniyetle istihdama yönelmeliyiz.







* Finans sektörünü ona yardımcı olarak kabul eder. Finans sektörü deyince kur dalgalanmaları geliyor aklımıza. Bazıları oynanan oyunları görmek istemiyor. Döviz yerine kendi paramızı kullanmamız bir başkasının ülkesine karşılık değildir. Turkuaz gençliği karşımda görünce gönlüm açılıyor. Turkuaz bizim milli rengimizdir. Turkuaz bizimdir. Kırmızı ile arasındaki fark da budur. Onun özelliği var.







kaynak:habertürk