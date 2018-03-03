Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Erdoğan iş buldu, down sendromlu Ulaş hayata tutundu

ERDOĞAN İŞ BULDU, DOWN SENDROMLU ULAŞ HAYATA TUTUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle iş bulan down sendromlu Ulaş Açar, Eskişehir'de kültür ve sanat merkezinde başladığı görevini 6 yıldır titizlikle sürdürüyor.

Tarih : 03 Mart 2018, 12:50
Puan Ver : Erdoğan İş Buldu, Down Sendromlu Ulaş Hayata Tutundu(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle iş bulan down sendromlu Ulaş Açar, kültür ve sanat merkezinde başladığı görevini 6 yıldır titizlikle sürdürüyor.

AİLESİNİN NEŞE KAYNAĞI

Erdoğan'ın 2012 yılındaki Başbakanlık döneminde, Eskişehir'i ziyareti sırasında iş bulmasına yardımcı olduğu 32 yaşındaki Açar, çalıştığı yerde her işe koşuyor. Evin en büyük çocuğu olan ve iki kardeşi bulunan Açar'ın ailesi, 1986 yılında ilk çocukları doğduğunda, onun down sendromlu olduğunu fark edince karamsarlığa kapıldı. Ulaş Açar, büyüdükçe, hep gülen yüzüyle, ailesi ve komşularının neşeli çocuğu oldu.

ERDOĞAN KIRMADI

İş hayatına atılmak isteyen Ulaş Açar, 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir ziyareti sırasında, Atatürk Stadyumu'ndaki bir etkinlikte Erdoğan'dan destek istedi. Açar'ı kırmayan Erdoğan, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde işe başlaması için talimat verdi.

Ulaş Açar da, işine sıkı sıkıya sarılarak hem kendisinin hem de down sendromluların neler yapabileceğini herkese gösterdi.

EVİ GİBİ HİSSEDİYOR

Ulaş Açar'ın 60 yaşındaki babası Mustafa Açar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun doğumunda rahatsız olduğunu görünce üzüldüklerini ancak zamanla tanıdıkça ne kadar şanslı olduklarını fark ettiklerini söyledi.

Ulaş'ı kendilerine verdiği için Allah'a şükrettiklerini anlatan Açar, şöyle konuştu:

"Ulaş ile evimize neşe ve bereket geldi. 4 yaşından sonra özel eğitim almaya başladı. Eğitimin yaşamında çok faydası oldu. İşinden ve arkadaşlarından çok memnun. Kendisini çok sevdirdi. Elinden her iş geliyor, kültür merkezini evi gibi hissediyor, burada her işi yapıyor. Evde de annesine çok yardımcı oluyor. Çok titiz ve düzenli bir çocuk."

ORHAN GENCEBAY DİNLİYOR

Açar, engelli çocukların toplumun içine girdikçe geliştiğinin altını çizerek, "Engelli çocuğu olan aileler çocuklarını sokağa çıkartsın. Çocuklarını evde saklamasınlar. Bu çocuklar eğitim aldıkça kendilerini geliştiriyor." diye konuştu.

Ulaş Açar da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Her gün merkezin temizliğini ve düzenlenmesini yaptığını dile getiren Açar, "Kültür merkezinde müzik dinleyip, kitap okuyabiliyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Dans ediyorum, basketbol oynuyorum, yüzmeye gidiyorum, spor yapıyorum. Kilo verince babam çok seviniyor." dedi.

Orhan Gencebay'ın şarkılarını dinlemekten hoşlandığını kaydeden Açar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Odunpazarı Belediye Başkanımız da geldiğinde sohbet ediyoruz, o da ben çok seviyor." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  İş  Buldu  Down  Sendromlu  Ulaş  Hayata  Tutundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER