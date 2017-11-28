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Erdoğan İsmimi Kullananları Kapıdan Kovun Sözünü Kimin İçin Söylediğini Açıkladı: Ailem Dahil Herkes

ERDOĞAN İSMİMİ KULLANANLARI KAPIDAN KOVUN SÖZÜNÜ KİMİN İÇİN SÖYLEDİĞİNİ AÇIKLADI: AİLEM DAHİL HERKES

Erdoğan, gruptaki çıkışıyla ilgili gazetecilerin "Kimi kast ettiniz?" sorusuna "Hepsine. Tepeden tırnağa tepeden tırnağa, istisnası yok. Kendi ailem de dahil." diyerek cevap verdi.

Tarih : 28 Kasım 2017, 17:20
Puan Ver : Erdoğan İsmimi Kullananları Kapıdan Kovun Sözünü Kimin İçin Söylediğini Açıkladı: Ailem Dahil Herkes(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında özellikle ismini kullananlara yönelik "Hiçbir bakanlıkta, hiçbir kurumda, hiçbir teşkilatımızda şahsımın adı kullanılarak, herhangi bir sürecin tıkanmasına, kurallar, kaideler dışında iş yapılmasına rıza gösteremem. Bu benim en yakınım da olsa, lütfen, bizzat ben bir bakanımı, bir bürokratı aramıyorsam, babamın oğlu olsa kapıdan geri koysun." dedi.

"BABAMIN OĞLU OLSA, KAPININ GERİ KOYUN"

Cumhurbaşkanı olarak her zaman, işini yapan herkesin, değil önünü kapatmayı, daima en büyük yardımcısı, en büyük destekçisi olduğunu belirten Erdoğan, önüne getirilen tüm konularda, kararını muhataplarına olumlu veya olumsuz olarak açıkça ifade ettiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, işi sürüncemede bırakmanın, herkesin yüzüne duymak istediğini söyleyip, arkadan başka işler çevirmenin asla tarzı olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim tarzımız; doğruya doğru, yanlışa yanlış demektir. Bunu birlikte çalıştığımız, mesai sarf ettiğimiz herkes çok iyi bilir. Biz yıllarca bürokratik oligarşiyle mücadele ettik ama şimdi şahsım üzerinden yeni bir bürokratik oligarşi inşa etmeye çalışmaları asla kabul edilebilir bir durum değildir. Hiçbir bakanlıkta, hiçbir kurumda, hiçbir teşkilatımızda şahsımın adı kullanılarak, herhangi bir sürecin tıkanmasına, kurallar, kaideler dışında iş yapılmasına rıza gösteremem. Bu benim en yakınım da olsa, lütfen, bizzat ben bir bakanımı, bir bürokratı aramıyorsam, babamın oğlu olsa kapıdan geri koysun."

"KENDİ AİLEM DE DAHİL TEPEDEN TIRNAĞA HEPSİNE"

Bir gazetecinin, "Bugün saydınız tek tek, sözleriniz bürokratik yapıya mıydı? Benim adıma özellikle bakanlar dediniz..." sözlerine yanıt verirken de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsine, hepsine. Tepeden tırnağa tepeden tırnağa, istisnası yok. Kendi ailem de dahil." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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