ERDOĞAN: KABİNEYE DIŞARIDAN BAKAN ALACAĞIZ, O ZAMAN İŞ DÜNYASINDAKİ PEHLİVANLARI GÖRECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemde kabineye dışarıdan isimlerde eklenebileceğini belirtirken "O zaman iş dünyasındaki pehlivanları göreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu'nda yaptığı konuştu. Erdoğan iş dünyasına seslenirken şu önemli sinyalleri verdi:
"DIŞARIDAN BAKAN ALIMI OLACAK"
Belli sayıda kabineden oluşacak hükümet parlamentodan değil, milletvekili olursa istifa etmesi durumunda kalacak, dışarıdan bu kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamız içindeki pehlivanları da göreceğiz.
Erdoğan, yeni sistemde kabinenin parlamento dışından oluşacağını hatırlatarak "İş dünyasındaki pehlivanları göreceğiz" mesajı verdi. Muhalefete de yüklenen Erdoğan "Hodri meydan diyordunuz, buyurun meydan" dedi
"OHAL YALNIZCA TERÖRLE MÜCADELE İÇİN"
Zaman zaman kulağımıza birilerinin Olağanüstü Hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikayetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum, Allah aşkına Olağanüstü Hal'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur?
Kaynak: haberinburada
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