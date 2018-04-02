15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan darbeci FETÖ'cüleri iade etmeyen Yunanistan Türkiye'yi yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral ziyaretinden çekilmiş fotoğraflar bugün pek çok gazetenin ilk sayfasında yer aldı.

KAFAYI TAHRİKLE BOZMUŞLAR

"Türkiye, Yunanistan'ı 3 koldan tahrik ediyor" manşetiyle çıkan Ta Nea Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajlı fotoğrafını kullandığı haberde; Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunması, Kardak'ta yaşananlar ve Başbakan Yıldırım'ın "Ege'de korsan hayatlar kurmak isteyenler 1922'yi hatırlasın" sözlerinin tahrik olduğunu savundu.

Kaynak: haberinburada