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Erdoğan Kamuflaj Giyip Ünlülerle Birlikte Sınıra Gitti!
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ERDOĞAN KAMUFLAJ GİYİP ÜNLÜLERLE BİRLİKTE SINIRA GİTTİ!


Erdoğan kamuflaj giyip ünlülerle birlikte sınıra gitti!
Tarih : 01 Nisan 2018, 20:10
Puan Ver : Erdoğan Kamuflaj Giyip Ünlülerle Birlikte Sınıra Gitti!(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki sınır karakolunu ziyaret etti. Burada askeri kamuflaj giyen Erdoğan, askerlere moral vermek için bölgeye giden ünlülerle birlikte kameralar karşısına geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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