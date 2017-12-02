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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na mitomani teşhisi koydu! Peki mitomani nedir

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NA MİTOMANİ TEŞHİSİ KOYDU! PEKİ MİTOMANİ NEDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır'da konuştu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ortaya attığı iddialardan dolayı psikiyatrik bir hastalık olan mitomani teşhisi koydu. Peki mitomani nedir?

Tarih : 02 Aralık 2017, 22:10
Puan Ver : Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Mitomani Teşhisi Koydu! Peki Mitomani Nedir(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Iğdır'da AK Parti kongresinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert ifadelelerle yüklendi ve teşhis koydu.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA MİTOMANİ TEŞHİSİ

Erdoğan, son günlerde ortaya çeşitli iddialar atan Kılıçdaroğlu için psikiyatrist arkadaşından aldığı bir bilgiyi paylaştı ve "Kılıçdaroğlu'nun hastalığı mitomani" dedi.

MİTOMANİ NEDİR?

Mitomani, yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybederler. Öyle ki söyledikleri yalanlara artık kendileri dahi inanırlar.

MİTOMANLAR GENELDE FARKINDA OLMAZLAR

Yalan söyleyen kişiler çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

KİMLER MİTOMANİ HASTASI OLUR?

Mitomanlar, günlük yaşamlarında gerçek dışı fikirlerle insanları yönlendiren, aynı zamanda belli bir amacı olmayan kişilerdir.

MİTOMANİYE YOL AÇAN SORUNLAR NELERDİR?

- Çocukluk yıllarında istismara uğramak

- Kişilik bozuklukları

- Narsistik, histerik ve asosyal kişilik

Mitomani hastalığının görülme sıklığı nedir?

Mitomani, 1000 kişide 1 görülen bir rahatsızlıktır. Hastalığın başlama yaşı 16'dır.

MİTOMANİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Mitomani tedavisi ilaç ve psikoterapi ile yapılır. Terapide hastanın yalana başvurma nedenleri araştırılır. Kişiyi tanımaya başlayan hekim, konularla ilgili konuşarak hastaya güven verir. Güven ortamında kişi kendini iyi hisseder ve eksik olan duygularını geri kazanır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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