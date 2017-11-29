ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARI İÇİN MAHKEMEYE GİDİYOR: 5 ARKADAŞIMIZ VE BEN DAVA AÇACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin "İsmi geçen 5 arkadaşımız en üst düzeyden davalarını açacaklar. Ben de yeniden dava açacağım." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman Bakanlığı Toplu Açılış Töreninde konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin "İsmi geçen 5 arkadaşımız en üst düzeyden davalarını açacaklar. Ben de yeniden dava açacağım." dedi.
"YENİDEN DAVA AÇACAĞIM"
İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması:
"En insani konulara bile böyle yaklaştığına göre, diğer hususlarda da kafayı bozmuş olmasına şaşırmamak lazım. 1 yaşına girmemiş torununu utanmadan nasıl SSK'lı yaptığını, devleti nasıl zarara uğrattığını unutmadık. Şu anda 5 kişilik ismi geçen kardeşlerim, dünürüm, diğer ismi geçen arkadaşlarımız davalarını açacaklar. Yakasından bu adamın düşmeyecekler. Yargıda bu hak aranacaktır. Ben de ayrıca tekrar buna yeniden bir dava açacağım. Hukukta hakkımızı yeniden aramanın peşinde olacağım."
Kaynak: haberinburada
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