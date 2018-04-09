ERDOĞAN KIRGIZİSTAN'I FETÖ KONUSUNDA UYARDI: BUGÜN BİZE, YARIN SİZE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ı FETÖ konusunda uyararak "Bu öyle bir örgüt ki, bugün bize, yarın aynısını Kırgızistan'a yapacak karakterdedir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ı FETÖ konusunda uyararak "Bu öyle bir örgüt ki, bugün bize, yarın aynısını Kırgızistan'a yapacak karakterdedir" dedi.
KIRGIZİSTAN'A DARBE UYARISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan beklentileri açık ve net ifade etiğini belirterek "Bu öyle bir örgüt ki, bugün bize, yarın aynısını Kırgızistan'a yapacak karakterdedir" ifadelerini kullandı.
"GEREKEN ÖNLEMLERİ SÜRATLE ALACAĞINA İNANIYORUM"
Erdoğan, "Kırgızistan'dan beklentilerimizi açık ve net ifade ettik. Bu meselenin ülkemiz ve milletimiz için anlamı Türk-Kırgız ilişkilerinin geleceği için önemini özellikle vurguladık. Sayın Ceenbekov'un FETÖ konusunda çok daha dirayetli davranacağına, gereken önlemleri süratle alacağına inanıyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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