Cumhurbaşkanı, Beylerbeyi Sarayı'na geçerken konvoyunu birden bire durdurttu. Küçük bir komşusu Erdoğan'ın doğum gününü pasta sürprizi ile kutlarken Cumhurbaşkanı küçük kıza hediye verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na gitmek üzere Kısıklı'daki evinden saat 14.00 sıralarında ayrıldı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti. Komşularının Erdoğan'a doğum günü nedeniyle pasta verdiği öğrenildi. Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'na doğru hareket etti.

Kaynak: haberinburada