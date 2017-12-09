ERDOĞAN, KUDÜS İÇİN DEVREYE GİRDİ! 3 LİDERİ ARADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili, Kazakistan, Azerbaycan ve Lübnan Cumhurbaşkanlarıyla görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan" kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi yaparak Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri ele aldı.
TELEFON DİPLOMASİSİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle alakalı olarak bugün de telefon görüşmeleri yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.
"ŞEHRİN STATÜSÜ KORUNMALI"
ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma teşebbüsünün Ortadoğu'daki barış sürecini olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlar için de kutsal olan bu şehrin statüsünün korunması gerektiğini vurguladı.
ORTAK TAVIR ÖNEMLİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve istikrarın yolunun 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasından geçtiğini belirtti. Görüşmelerde, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Çarşamba günü İstanbul'da düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'nin ortak bir tavır sergilenmesi açısından da önemli olduğuna işaret edildi
SKANDAL KARAR 3. İNTİFADA'YI BAŞLATTI
Trump'ın skandal kararı Filistin'de Üçüncü İntifada'yı başlattı. Filistin'in tüm bölgelerinde binlerce Müslüman sokağa döküldü. Filistinliler Kudüs'e sahip çıkmak için İsrail'e karşı direnişe başladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Filistin'den Tarihi Karar! Abd İle Barış Görüşmelerini Askıya Aldı
- Aşırı Dozdan Ölen Sevgilisiyle Cinsel İlişkiye Girdi, Suçlu Bulundu
- Bahçeli, Chp'yi Pkk İle Bir Tutup Çok Ağır Konuştu: İhanet Taşeronları
- Tatyana'nın Ölümündeki Sır Perdesi Aralandı
- Sebebi Çok Acı! Deniz Kızı Gibi Doğdu, Doğumdan Dört Saat Sonra Hayatını Kaybetti
EKONOMİ HABERLERİ
- Senegal'de İnşa Edilen 575 Milyon Euroluk Havalimanını Türkler İşletecek
- Et Konseyi Büyük Tehlikeyi Açıkladı: 3 Bin Liraya Çalışacak Çoban Bulamıyoruz
- Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
- 3 Köye Kanal İstanbul Piyangosu! Emlakçılara Kanal Manzaralı Arsa Siparişi Veriyorlar
- Eşinin Bileziklerini Bozdurup Şirket Kurdu, Şimdi 6 Ülkeye İhracat Yapıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mısır'ın Casusluk Oyunu! Gözaltına Alınanların Hepsi Mısırlı, Müslüman Kardeşler Üyesi Bile Değiller
- Protestolara Damga Vuran Fotoğraf! Direniş Ve Korku Aynı Karede
- Irak Başbakanı İbadi: Deaş'la Savaş Sona Erdi
- Hindu Adam, Sevdiği Kızla Evlenip Onu Müslüman Yapan Adamı Yakarak Öldürdü
- Ülkelerin Başkentleri Nasıl Seçilir Ve Neleri Temsil Eder?
Bu Haberle İlgili Yorumlar