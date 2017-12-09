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ERDOĞAN, KUDÜS İÇİN DEVREYE GİRDİ! 3 LİDERİ ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili, Kazakistan, Azerbaycan ve Lübnan Cumhurbaşkanlarıyla görüştü.

Tarih : 09 Aralık 2017, 18:20
Puan Ver : Erdoğan, Kudüs İçin Devreye Girdi! 3 Lideri Aradı(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan" kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi yaparak Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle alakalı olarak bugün de telefon görüşmeleri yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbeyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

"ŞEHRİN STATÜSÜ KORUNMALI"

ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma teşebbüsünün Ortadoğu'daki barış sürecini olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlar için de kutsal olan bu şehrin statüsünün korunması gerektiğini vurguladı.

ORTAK TAVIR ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve istikrarın yolunun 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasından geçtiğini belirtti. Görüşmelerde, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Çarşamba günü İstanbul'da düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'nin ortak bir tavır sergilenmesi açısından da önemli olduğuna işaret edildi

SKANDAL KARAR 3. İNTİFADA'YI BAŞLATTI

Trump'ın skandal kararı Filistin'de Üçüncü İntifada'yı başlattı. Filistin'in tüm bölgelerinde binlerce Müslüman sokağa döküldü. Filistinliler Kudüs'e sahip çıkmak için İsrail'e karşı direnişe başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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