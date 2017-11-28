Erdoğan, "İşinin altından kalkamayan 'beyefendi böyle istiyor' diyor. Adımı kullanarak size kim geliyorsa benden telefon almıyorsanız, babamın oğlu olsa kapıdan geri koyun." dedi.

Erdoğan "İşinin altından kalkamayan bey efendi böyle istiyor diyor. Eğer ben birisine bir şey diyeceksem tavır koyacaksam kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok. Bunu bizzat kendim yaparım" dedi. Cumhurbaşkanı olarak her zaman, işini yapan herkesin, değil önünü kapatmayı, daima en büyük yardımcısı, en büyük destekçisi olduğunu belirten Erdoğan, önüne getirilen tüm konularda, kararını muhataplarına olumlu veya olumsuz olarak açıkça ifade ettiğini vurguladı.

"İŞİN ALTINDAN KALKAMAYAN 'BEYEFENDİ BÖYLE İSTİYOR' DİYOR"

Eskiden beri yaşanan ancak son zamanlarda giderek daha sık kulağına gelmeye başlayan, kendisini son derece rahatsız eden bir hususu bugün paylaşmak istediğini aktaran Erdoğan, "Bürokrasi başta olmak üzere, pek çok yerde, nerede işinin altından kalkamayan, nerede tembellik yapan, nerede sorumluluğunun yükünü taşımayan biri varsa, hemen şu tarz ifadelerle işin içinden sıyrılmaya çalışıyor: 'Beyefendi böyle istiyor' veya 'Cumhurbaşkanımız böyle istiyor' veya 'Külliye böyle istiyor.' Bu yöntemin basit bir bürokratik işlemden, herhangi bir yatırımın detaylarıyla ilgili tercihlere, ömrümde hiç görmediğim, tanışmadığım insanların taltifi veya tasfiyesine kadar her konuda kullanıldığı anlaşılıyor."diye konuştu.

AHKAM KESENLERE ÇATTI

"Bunun ispatı var mı? Benim ağzımdan çıkan böyle bir söz var mı?" diye soran Erdoğan, daha önce medyada, özellikle sosyal medyada kendisi adına ahkam kesenlerle ilgili rahatsızlığını belirttiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer ben birisine bir şey söyleyeceksem, bir konuda tavır koyacaksam, bir irade beyan edeceksem, kimseyi aracı kılmaya ihtiyacım yok, bunu bizzat kendim yaparım. Bırakınız Türkiye'yi, dünyada bu konuda açık yürekli, kararlı liderleri az görürsünüz. Bu kadar net." dedi.

"SİNSİ TİPLERDEN, RİYAKARLARDAN OLMADIK"

Kafasında kırk tilki dolaştırıp kırkının da kuyruklarını birbirlerine değdirmeyen sinsi tiplerden, ağzından çıkan ile gönlünden geçen başka olan riyakardan hiçbir zaman olmadıklarını, olmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, bunu böyle bilinmesini istedi.

Türkiye'nin ve milletin tüm meselelerini, tüm dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini konuşup, tartışıp, sırtlanıp, Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geleceklerini ifade eden Erdoğan, bunu yaparken eski Türkiye siyasetinin çirkin yöntemlerinin hiçbirine ihtiyaçlarının olmadığını bildirdi.

AK Parti'nin Türkiye'ye sadece çok büyük hizmetler, çok büyük yatırımlar kazandırmakla kalmadığına, aynı zamanda siyaset anlayışını ve dilini de kökten değiştirdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet ile aralarına kimseyi sokmamak için yeri geldiğinde medyaya, yeri geldiğine bürokrasiye, yeri geldiğinde yedi düvele meydan okuduklarını, çekinmediklerini anlattı.

"BENİM GÖZÜMDE BAŞARISIZ KİŞİDİR"

Şimdi birilerinin çıkıp bu tarz ifadelerle millet ile aralarına girmelerine izin veremeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana göre bu tavır, yani; 'beyefendi, Cumhurbaşkanı böyle istiyor' sözü, adeta bürokratik oligarşinin yeni bir şifresi haline dönüşmüştür. Sorun çözme makamında oturduğu halde, kim olursa olsun, sürekli şikayet eden, suçu başkalarına atan, özellikle de bizi bahane ederek, kendini kurtarmaya, temize çıkarmaya çalışan herkes benim gözümde başarısız kişidir.

Biz milletimize hizmet için gece gündüz demeden, şevkle, azimle, coşkuyla çalışıyoruz. Herkesten de bu şekilde hizmet ortaya koymasını bekliyoruz. Bakan bakanlığını tıkayacak, bürokrat kurumunu tıkayacak, siyasetçi teşkilatını tıkayacak, belediye başkanı belediyesini tıkayacak, ondan sonra da suçu bizim üzerimize atacak. Yok öyle yağma, herkes görevini yapacak."

"BABAMIN OĞLU OLSA, KAPININ GERİ KOYUN"

Cumhurbaşkanı olarak her zaman, işini yapan herkesin, değil önünü kapatmayı, daima en büyük yardımcısı, en büyük destekçisi olduğunu belirten Erdoğan, önüne getirilen tüm konularda, kararını muhataplarına olumlu veya olumsuz olarak açıkça ifade ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, işi sürüncemede bırakmanın, herkesin yüzüne duymak istediğini söyleyip, arkadan başka işler çevirmenin asla tarzı olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim tarzımız; doğruya doğru, yanlışa yanlış demektir. Bunu birlikte çalıştığımız, mesai sarf ettiğimiz herkes çok iyi bilir. Biz yıllarca bürokratik oligarşiyle mücadele ettik ama şimdi şahsım üzerinden yeni bir bürokratik oligarşi inşa etmeye çalışmaları asla kabul edilebilir bir durum değildir. Hiçbir bakanlıkta, hiçbir kurumda, hiçbir teşkilatımızda şahsımın adı kullanılarak, herhangi bir sürecin tıkanmasına, kurallar, kaideler dışında iş yapılmasına rıza gösteremem. Bu benim en yakınım da olsa, lütfen, bizzat ben bir bakanımı, bir bürokratı aramıyorsam, babamın oğlu olsa kapıdan geri koysun.

"NE DEMEK ADIMI KULLANMAK!"

Tüm bakan arkadaşlarıma, şu 15 yıllık süre içinde her zaman bunu söylemişimdir: Adımı kullanarak sizlere kim geliyorsa, lütfen eğer benden bir telefon almıyorsanız bana sorun ve bunu teyit etmiyorsam bu insanları lütfen gönderin. Ne demek adımı kullanmak. Bu bir defa bizim adabımıza, edebimize, siyaset etme anlayışımıza temeliyle terstir. Onlar kolaycılıktır. Bunu yapanlar; hepsi sahtekardır, dolandırıcıdır. Bunlara yol vermeyin. İsmimi, unvanımı, kendi yanlışına, kendi basiretsizliğine alet etmeye kalkan hiç kimseyi affedemem. Bu tarz davranışlarla karşılaşanlardan durumu Meclisteki, partideki, Cumhurbaşkanlığındaki özel kalem görevlilerimle lütfen şahsıma iletmelerini rica ediyorum."

Kaynak: haberinburada