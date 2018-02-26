ERDOĞAN, MACRON İLE TELEFONDA SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ! ATEŞKES VURGUSU YAPILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile telefonda görüştü. Suriye'deki son gelişmeleri ele alan iki lider, ateşkesin bir an önce uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider, Suriye'deki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.
ZEYTİN DALI'YLA İLGİLİ BİLGİ PAYLAŞTI
Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini belirtti.
ATEŞKES VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'deki operasyonda sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çektiği görüşmede, Suriye'deki insani durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen ateşkes çağrısına da değinildi.
Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğunu belirten iki lider, başta Doğu Guta olmak üzere insani durumun iyileşmesi için ateşkesin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
SURİYE ÇÖZÜMÜ İÇİN ORTAK ÇABA MESAJI
Görüşmede, Suriye'de siyasi çözüm için ortak çaba harcamanın önemine işaret edildi.
Kıbrıs'a da değinilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynakları konularında KKTC ve Türkiye'nin hassasiyetlerini hatırlattığı kaydedildi.
TEMAS HALİNDE OLMA KARARLILIKLARINI TEYİT ETTİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önümüzdeki süreçte de temas halinde olma kararlılıklarını teyit etti.
Kaynak: haberinburada
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