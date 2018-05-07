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ERDOĞAN, MUHARREM İNCE'NİN TALEBİNE YEŞİL IŞIK YAKTI!


Erdoğan, Muharrem İnce'nin talebine yeşil ışık yaktı!
Tarih : 07 Mayıs 2018, 20:00
Puan Ver : Erdoğan, Muharrem İnce'nin Talebine Yeşil Işık Yaktı!(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnce'yi partimde kabul edebilirim. Televizyonlarda tartışma olaylarına girmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırp lider Vucic ile Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı ortak basın toplantısında, Muharrem İnce'nin randevu talebiyle ilgili soruya yanıt verdi.

"PARTİ BİNAMIZDA KENDİSİNİ KABUL EDEBİLİRİZ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin randevu talebi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyorum. Partimize kabul edebiliriz. Çünkü burada (Külliye) kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler partilerin adayları olarak seçime girmiş bulunuyoruz. Partimin genel başkanı olarak partide kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum. Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap veririz." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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