ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: TAŞERON MESELESİ BU HAFTA ÇÖZÜLECEK
Beştepe'deki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşeron kadro meselesinin sona ereceğini, bir hafta içerisinde düzenlemenin meclise geleceğini söyledi.
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Orman Bakanlığı Toplu Açılış Töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşeron kadro meselesinin sona ereceğini, bir hafta içerisinde düzenlemenin meclise geleceğini söyledi.
BAŞBAKAN YILDIRIM: CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA HALLEDİYORUZ
Başbakan Yıldırım da "Taşeron olarak çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hallediyoruz. Bir hafta içerisinde inşallah Meclise göndereceğiz" dedi.
İŞÇİLERİN KAFASINDA SORU İŞARETLERİ VAR
Son günlerde hükümetten taşerona kadroda sona gelindiğine dair açıklamalar gelse de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun "Yeni bir model üzerinde çalışıyoruz" açıklaması akıllarda soru işareti yarattı. Çünkü uzun zamandır oluşturulamayan modelin bu kadar kısa sürede oluşturulacağına dair işçilerin kafasında haklı olarak soru işaretleri var.
Kaynak: haberinburada
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