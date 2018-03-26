ERDOĞAN: 'MÜNBİÇ'TEN ÇIKMAYIZ' YAKLAŞIMI TRUMP'IN İRADESİ DEĞİL
AB zirvesi için Bulgaristan'a hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Münbiç tutumu ile ilgili olarak "Bu Turmp'ın iradesi değil^dir" değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa Birliği zirvesi için Bulgaristan'ın Varna kentine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"OBAMA DÖNEMİNDEN BERİ ÜZERİNDE DURUYORUZ"
Erdoğan, ABD'nin Münbiç yaklaşımı ile ilgili olarak şunları söyledi:
Menbiç'ten çıkmayız yaklaşımı Sayın Trump'ın kendi iradesi değildir.
(ABD'nin Münbiç açıklaması) Münbiç bizim için yeni bir şey değil. Obama döneminden beri üzerinde durduğumuz bir konuydu. Devletlerin devamlılığı esastır ilkesinden hareketle bakacaksak, sayın Obama'nın dediği, buralarda bunlar duramaz. Bunlar Fırat'ın doğusuna çekilecektir. Yeni yönetim benzer sözler verdiler.
"BİZİM GİRMEK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"
Tillerson, Türkiye ziyaretinde kendisiyle konuştuğumuzda da bize Münbiç'in güvenliğini beraber sağlayalım telifiyle geldi. 'Güvenliğini beraber sağlayalım' dediği zaman bundan ne anlaşılır? Buralara bizim girmek gibi niyetimiz yok, buradan bu terör örgütlerini çıkaralım ve buranın güvenliğini ABD-Türkiye birlikte sağlayalım. Bizim şu anda bulunduğumuz nokta bu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Vicdansız Anne Yeni Doğmuş Bebeğini Çıplak Halde Çöpe Attı
- İnsanlıktan Utandıran İşkence Raporu: Hamileyken Karınlarına Vurdular, Yaktılar, Demirle Dövdüler
- Bakan Çavuşoğlu: Mehmet Aydın'ın Ensesindeyiz
- Metro İstasyonunun Yürüyen Merdiveni Çökmüştü! Korkunç Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Eşi Tosun'u Anlattı: Çay Bahçesinde Çalışıyor, Farmville Oynuyordu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çığ Otomobilleri Yuttu, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi
- Rusya'daki Avm Yangını 37 Can Aldı! İnsanlar Kendini Pencereden Attı
- Sağlık Ve Refah İçin Birbirlerine İnek Dışkısı Fırlatıyorlar
- Köpeğini Hırsızların Elinden Kurtarmak İsterken Canından Oldu
- Herkese Bedava Bira Vadeden Parti Sözcüsü Devlet Televizyonuna Tavuk Kostümüyle Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar