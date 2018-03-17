Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu akşam telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, bölgesel sorunlar ve Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesinde, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

ZEYTİN DALI HAREKATI HAKKINDA BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNDU

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in doğum gününü kutladığı görüşmede, Afrin'de terör unsurlarına karşı yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında da bulundu.

ZEYTİN DALI HAREKATI DAEŞ'LE MÜCADELEYE ENGEL DEĞİL

Erdoğan, sivillere zarar vermemeye büyük özen göstererek yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın DEAŞ'la mücadeleye engel değil, bilakis bu mücadelenin bir parçası olduğuna dikkati çekti.

TÜRKİYE BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE EDİYOR

Türkiye'nin PYD/YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terör örgütlerinin tümüyle mücadele ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiki kimi ülkelerin söz konusu terör örgütlerinin bazılarına müsamahakar davranmalarının ve terör tehdidini adeta DEAŞ'tan ibaret gibi telakki etmelerinin üzüntü verici olduğuna değindi.

TÜRKİYE, NATO'NUN ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİKİDİR

Erdoğan'ın Türkiye'nin NATO değerlerine ve müttefiklik ruhuna bağlı kalmaya devam ettiğini belirttiği görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye'nin önemli katkılar sağladığı NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu vurguladı.

TERÖRLE ORTAK MÜCADELENİN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Türkiye'nin güvenlik kaygılarını paylaştığını ifade eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, terörle ortak mücadelenin önemine de değindiği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada