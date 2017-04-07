ERDOĞAN NEDEN YELEK GİYDİĞİNİ AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son haftalarda genellikle yelek giymesi dikkat çekiyordu. Erdoğan, Mehmet Acet'in konuyla ilgili sorusunu esprili bir dille cevapladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 - Ülke TV ortak canlı yayınında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.
Mehmet Acet'in "Sizi yeni bir tarzla görüyoruz son dönemde. Meydanlarda, televizyon programlarında, seyahatlerde yelekle görüyoruz. Bu yeni tarz mı efendim" şeklindeki sorusuna esprili bir dille cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Size de tavsiye ederim. Soğuk havalarda gayet iyi, faydalı oluyor. Ama tarz olmuş yani, tuttu da..."
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar