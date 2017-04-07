Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

ERDOĞAN NEDEN YELEK GİYDİĞİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son haftalarda genellikle yelek giymesi dikkat çekiyordu. Erdoğan, Mehmet Acet'in konuyla ilgili sorusunu esprili bir dille cevapladı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 09:07
Puan Ver : Erdoğan Neden Yelek Giydiğini Açıkladı(8/10)5


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 - Ülke TV ortak canlı yayınında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.



Mehmet Acet'in "Sizi yeni bir tarzla görüyoruz son dönemde. Meydanlarda, televizyon programlarında, seyahatlerde yelekle görüyoruz. Bu yeni tarz mı efendim" şeklindeki sorusuna esprili bir dille cevap verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



"Size de tavsiye ederim. Soğuk havalarda gayet iyi, faydalı oluyor. Ama tarz olmuş yani, tuttu da..."



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Erdoğan  Neden  Yelek  Giydiğini  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER