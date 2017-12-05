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Erdoğan onayladı! Milyonları ilgilendiren torba yasa yürürlüğe girdi

ERDOĞAN ONAYLADI! MİLYONLARI İLGİLENDİREN TORBA YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İleri saat uygulaması, MTV zammı gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren torba yasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih : 05 Aralık 2017, 09:40
Puan Ver : Erdoğan Onayladı! Milyonları İlgilendiren Torba Yasa Yürürlüğe Girdi(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" (Torba Yasa) Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yasaya göre; Bakanlar Kurulu, bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulamasını yapmakta yetkili olacak. Terörle mücadele sırasında veya 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaralanan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları, hizmetli yerine memur kadrosuna atanabilecek. Kamuya ait bazı konutlar satışa çıkarılacak.

MTV ORANLARI

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak oran, bin 300 cc altındaki araçlar için yüzde 15, bin 300 cc üstündeki araçlar için yüzde 25 olacak. MTV bin 300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bin TL'yi aşmayanlarda 743 TL, fiyatı 40 ila 70 bin TL arasında olanlarda 817 TL, fiyatı 70 bin TL'yi aşanlarda 892 TL olarak uygulanacak. Kurumlar Vergisi, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 22 olacak. Bakanlar Kurulu, bu oranı yüzde 20'ye kadar indirebilecek. Asgari ücretlilerin maaşlarının 2017 yılının son dört ayında bin 404 liranın altına düşmemesi için ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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