Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

ERDOĞAN, PATLAMAYLA İLGİLİ YILDIRIM VE SOYLU İLE GÖRÜŞTÜ


ERDOĞAN, PATLAMAYLA İLGİLİ YILDIRIM VE SOYLU İLE GÖRÜŞTÜ
Tarih : 17 Aralık 2016, 11:42
Puan Ver : Erdoğan, Patlamayla İlgili Yıldırım Ve Soylu İle Görüştü(8/10)5


Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın patlama hakkında Başbakan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu'dan da bilgi aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erciyes Üniversitesi yakınlarında, içinde çarşı iznine çıkan askerlerin de bulunduğu halk otobüsünü hedef alan patlamaya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan da bilgi almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmeleri yakinen takip ettiği, yetkililerle telefon görüşmeleri yapmakta olduğu belirtildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Erdoğan  Patlamayla  İlgili  Yıldırım  Ve  Soylu  İle  Görüştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER