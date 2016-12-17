ERDOĞAN, PATLAMAYLA İLGİLİ YILDIRIM VE SOYLU İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın patlama hakkında Başbakan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu'dan da bilgi aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erciyes Üniversitesi yakınlarında, içinde çarşı iznine çıkan askerlerin de bulunduğu halk otobüsünü hedef alan patlamaya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan da bilgi almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmeleri yakinen takip ettiği, yetkililerle telefon görüşmeleri yapmakta olduğu belirtildi.
kaynak:sabah
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