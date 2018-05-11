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ERDOĞAN, PUTİN İLE ABD'NİN İRAN KARARINI GÖRÜŞTÜ!


Erdoğan, Putin ile ABD'nin İran kararını görüştü!
Tarih : 11 Mayıs 2018, 00:00
Puan Ver : Erdoğan, Putin İle Abd'nin İran Kararını Görüştü!(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü. İli lider görüşmede ABD'nin İran kararını ele aldı.

ABD, NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, İran'la varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili nihai kararını geçtiğimiz gün açıklamıştı. Trump, açıklamasında İran'ın nükleer silah üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Nükleer anlaşmadan çekildiğimizi açıklıyorum" ifadesini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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