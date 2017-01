İzmir'de emniyet teşkilatı büyük bir felaketi önledi. Çok büyük bir katliam için gelmişlerdi



İdam tasarısı parlamentodan geçer benim önüme getirilirse ben onaylarım.



Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ ihanet nöbetlerini devralıyor. Bu örgütleri birileri güçlendirip Türkiye'nin üzerine salıyor.



Yiğitçe ortaya çıkamayanlar bizi terör örgütleriyle yola getirmeye çalışıyorlar. Yaptıklarının yanına kar kalacağını sanıyorlar.



İzmir'de kahraman şehidimizi gördünüz değil mi? Kahramanlar ölür yurdu yaşatmak için. Bu ülkede İzmir'deki polisimiz gibi 80 milyon kahraman var.



Bu ülkede tek başına darbecilere kök söktüren Ömer Halisdemir'ler var.



Urfalıyam dağlıyam , bahçeliyem bağlıyam, ben yürekten vuruldum, ciğerimden dağlıyam







Sizin her biriniz Batı'ya karşı savaş açtınız. Ensar oldunuz. Türkiye'yi kardeş kavgasıyla yıkmak isteyenlere Şanlıurfa'nın vereceği cevap tarihe geçecektir.



Urfa işgale karşı direnerek, kendi bağımsızlığını kendisi kazanmış ve bu sebepler de ‘Şanlı' sıfatını almıştır. 2015 Temmuz'undan bu yana terörle mücadelede 12 Şanlıurfalı askerimiz polisimiz şehit oldu.



15 Temmuz'da da 4 Şanlıurfalı kardeşimiz FETÖ ihanet şebekesinin karşısına dikilip şehit oldu. Şehitlerimiz var canımız yanıyor ama onların da inlerine girdik, onları tepeliyoruz tepelemeye de devam edeceğiz.



Cerablus'a, El Rai'ye girdik mi girdik, El Bab'ı kuşattık mı? Şehitlerimizi bire 10 katlıyoruz. Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye'den bu toprakları kuşatamayacaksın.



Kandil'de, Güneydoğu'da PKK varmış PYD varmış kim olursa olsun bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyeceklerdir.



Bu işi temizleyene kadar devam edeceğiz. Ok yaydan çıkmıştır artık.



Bu aziz milleti Arap, Kürt, Türk, Sünni, Alevi diyerek şu veya bu kesimden diyerek ayrıştırmayı kalkanların amacı bizi de aynı ateşe atmaktır.



Bölücü terör örgütü benim Kürt kardeşlerime ne kazandırdı? Kazandırdığı bir şey var mı? Suriye'yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayıp yok edenlerin gerçek niyeti Türkiye'nin sahaya girip bu örgütü süpürmesiyle dökülüverdi.



Bize daha fazla ileri gitmeyin 20 km'de kalın diyorlar. Yok öyle şey. Bu işi temizleyene kadar devam edeceğiz. Ama o topraklarda kalma niyetimiz yok. Sahipleri kalsın ama terörist olmasın.



Aynı oyun Irak'ta sergileniyor. Yazık… Irkçılığa bizim dinimizde yer yok. Rakka operasyonunu ertelediler. Niye erteliyorsunuz?? DEAŞ orada. Hani DEAŞ sizler için mücadele edilecek unsurdu. Niye mücadele ediyorsunuz. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı hemen planları değiştirmeye başladılar.



El Bab'ı da Menbiç'i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizlenmeden durmayacağız. Müttefik dediğimiz ülkeler bu süreçte destek verirse dost olduklarını anlarız. Destek vermezlerse kendi imkanlarımızla yola devam ederiz.



Türkiye'nin 2013'ten beri yaşadıklarını yaşayıp da hala ayakta kalacak başka bir ülke var mıdır dünyada bilmiyorum. Demokrasi ile güvenlik hassasiyetlerinin birlikte muhafaza edilebileceğini gösterdik. Mesela uluslararası alanla ilişkileri koparmadan hakkımızı savunabileceğimizi gösterdik.



Siyasi ve ekonomik hangi silah kullanılırsa kullanılsın bir millet gücünü ortaya koyarsa tamamını da etkisiz hale getirebilir. Bizim milletimiz darbecilerle üzerine gelindiğinde ileri atılıp darbecilerin yakasına yapışmıştır.







