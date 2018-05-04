Fenerbahçeli Giuliano'dan Final Paylaşımı
Gökdeniz Karadeniz Futbolu Bırakıyor! İşte Emeklilik Tarihi
İyi Parti'nin Türkeş Ve Yazıcıoğlu Önergesi Kabul Edilmedi
Erdoğan, Seçimlerin En Kritik İmzasını Uçakta Attı
Atletico Madrid, Diego Costa İle Finale Uçtu
Jennifer Lopez, Canlı Yayında Yürek Hoplatan Frikik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Milli Güreşçi Yasemin'e Tebrik
Körfez'de Gerilim Tırmanıyor! Bae Askerleri, Yemen'e Girdi
Josef De Souza'dan Beşiktaşlıları Kızdıracak Paylaşım
Beşiktaş Maça Çıkmadı, Fenerbahçe Antrenman Yaptı
Alman Ordusu Kırmızı Alarm Veriyor! Uçak Ve Helikopterleri Yetersiz
İşte Kupa Maçına Çıkmayan Beşiktaş'ı Bekleyen Tarihi Cezalar!
Volkan Demirel'den İlginç Sözler: Buruk Bir Sevinç Var
İmar Barışı Dışında Kalan Bölgeler Belli Oldu
Roberto Soldado Şaşkınlığını Gizleyemedi
Bm'den Kritik Suriye Açıklaması: Savaş Bitmedi, İnsanlar Bittiğini Düşünüyor
Emekliye, Öğrenciye, Vergi Borcu Olana Müjde! Yasa Kabul Edildi
Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye Olay Gönderme!
Afrin'den Acı Haber Geldi: 1 Şehit 1 Yaralımız Var
Kocaman'dan Çok Ağır Sözler: Türk Sporunun Yozlaşmasının Baş Mimarları

Erdoğan, seçimlerin en kritik imzasını uçakta attı

ERDOĞAN, SEÇİMLERİN EN KRİTİK İMZASINI UÇAKTA ATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine AK Parti, MHP ve BBP'nin Cumhur İttifakı ile girmesini öngören protokolü Atatürk Havalimanı'nda, Can Uçağı'nın içinde imzaladı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Erdoğan, Seçimlerin En Kritik İmzasını Uçakta Attı(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı.

UÇAK İÇİNDE İMZAYI ATTI

Özbekistan ve Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretleri tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'na geldi.Erdoğan, havalimanından ayrılmadan, uçak içinde Cumhur İttifakı Protokolü'ne imza attı.

YSK'YA SUNULACAK

Genel Başkanların imzalarının tamamlanmasının ardından ittifak protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

BBP, AK PARTİ LİSTESİNDEN GİRECEK

İttifak kapsamında AK Parti ve MHP'nin kendi listeleri ile seçime katılacağı bilinirken BBP'nin AK Parti listelerinden seçime girmesine karar verilmişti.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Seçimlerin  En  Kritik  İmzasını  Uçakta  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER