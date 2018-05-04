ERDOĞAN, SEÇİMLERİN EN KRİTİK İMZASINI UÇAKTA ATTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine AK Parti, MHP ve BBP'nin Cumhur İttifakı ile girmesini öngören protokolü Atatürk Havalimanı'nda, Can Uçağı'nın içinde imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı.
UÇAK İÇİNDE İMZAYI ATTI
Özbekistan ve Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretleri tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'na geldi.Erdoğan, havalimanından ayrılmadan, uçak içinde Cumhur İttifakı Protokolü'ne imza attı.
YSK'YA SUNULACAK
Genel Başkanların imzalarının tamamlanmasının ardından ittifak protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.
BBP, AK PARTİ LİSTESİNDEN GİRECEK
İttifak kapsamında AK Parti ve MHP'nin kendi listeleri ile seçime katılacağı bilinirken BBP'nin AK Parti listelerinden seçime girmesine karar verilmişti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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