Önceki gün Sudan'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Osmanlı dönemi yapılarının bulunduğu Sevakin Adası'nı gezdi. Yaptığı bir toplantı sırasında Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir ile adaya ilişkin gerçekleştirdikleri sohbeti anlatan Erdoğan; konuşmayı şu şekilde özetledi: "Sevakin Adası'nın bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek. Ömer Beşir kardeşim 'tamam' dedi. Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Siz geldiniz buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz bizim sakalımızı tıraş etmeye benzer. Ama unutmayın ki şimdi biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz. Türkiye'den umreye gitmek isteyenler gelecekler Sevakin Adası'ndaki tarihi yerleri gezecekler. Oradan da gemiyle Cidde'ye geçecekler. İşte buna aynı zamanda turizmde paket turizm deniyor. Bu da halklarımızın da kaynaşmasını getirir ve tarih yeniden dirilir."

GÖZLER TURİZMCİYE ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanın bu açıklaması sonrasında gündeme oturan ada için gözler turizmciye çevrildi. Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan sektör temsilcileri; Sevakin Adası'nın ülkemiz için önemli bir potansiyel oluşturacağını ifade ederek; diyanetin bu konuda ön ayak olmasını istiyor.

"PROGRAMA DÂHİL ETTİK"

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kırk; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayı işaret etmesi üzerine acente olarak 2018 programlarına Sevakin Adası'nı koyma kararı aldıklarını söyledi. O nedenle bu adaya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlanmadıklarını aktaran Kırk şunları kaydetti: "Hac ve umreye giden vatandaşlar için destinasyonlar oluşturmuştuk. Oluşturduğumuz programda önce Riyad ve Medine sonrasında ise Cidde'ye ziyaret gerçekleştirme planı yapmıştık. Şimdi bu programa Sevakin Adası'nı da ekledik."

"TURİST SAYISINI ARTIRIR"

Erdoğan'ın işaret ettiği adaya ziyaretçilerin rağbet edeceğini söyleyen Kırk, "Bu programı adayla birlikte yaparsak bence çok başarılı olur. Arabistan'da 12-13 milyonluk bir turist akışı var. Bunun yüzde 10'nu bize gelse çok güzel olur. Mekke, Medine ve Cidde lokasyonunu yapıp bu adayı da ziyaret ettiğimiz vakit Türklere bir sempati olacağını düşünüyorum. Buda oradan Türkiye'ye gelecek turist sayısının artmasına vesile olur" diye konuştu.

1517 YILINDA YAVUZ FETHETTİ

Sevakin Adası, 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethiyle Türk topraklarına katıldı. 1882'de Mısır'ın İngilizler tarafından işgal edilmesiyle Osmanlı yönetiminden çıktı. Sudan'ın 1956 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla, Sevakin Adası, Sudan topraklarının bir parçası oldu.

"ALT YAPISI OLUŞTURULMALI"

Ekrem Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Bilgiç ise; öncelikle ulaşım detaylarının incelenmesi gerektiğini ifade etti. Bilgiç, adada gezilecek eserler ve oluşturulacak turlar konusunda detaylar ortaya çıkarılarak; şartlar kolaylaştıktan sonra fırsata dönüşebileceğini söyledi. Ülkenin sahip olduğu alt yapıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilgiç; "Sudan'a tur yapılacaksa, oradaki konaklama imkânları, oteller, tur güzergahı ve rehberlik yapacak operatörlerin olması gerekiyor. Bunun altının daha çok doldurulmaya ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

"TEŞVİK EDİLSİN"

Bilgiç; bu konuda diyanetin ön ayak olması halinde ancak fayda sağlanabileceğini savundu. Bu konuda her şeyin ekonomiye dayandığını aktaran Bilgiç şunları söyledi: "Orada belki bir teşvik oluşturulabilirse değerlendirilebilir. Bunun aynı örneğini biz Kudüs'te yaşadık. Diyanet Kudüs'e eğilip program çıkarana kadar biz orada bir yol alamadık. Sonrasında bu iş randıman alındı. Şuanda Sevakin Adası'nın nerede olduğunu araştırdıklarını anlatan Bilgiç; konun birkaç hafta içinde şekilleneceğini bildirdi.

"DİYANET'E GÖREV DÜŞÜYOR"

Vizyon Turizm Başkanı Talha Çizmeci de; Sevakin Adası'nın konum itibariyle Kızıl denizde Cidde'nin tam karşısında olduğunu hatırlatarak; "Bölge Türk hacı adayları için geçiş yolu değil. Açıkçası hac zamanında bizim kullanabileceğimiz bir destinasyon değil." değerlendirmesinde bulundu. Diyanetin bu konuda bir rota oluşturması halinde durumun sektör açısından olumlu bir hamleye dönüşeceğini ifade eden Talha Çizmeci, "Afrika'dan Sudan'a gidecek veya çevre ülkelerden deniz yolunu kullanacak bir sistem olursa büyük bir fırsat olur." dedi. Çizmeci, bu yeni destinayonla birlikte turizm sektörünün kazançlı çıkacağını aktardı.

Kaynak: haberinburada