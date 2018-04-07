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Erdoğan, sınır ziyaretindeki yaylalar türküsünün hikayesini anlattı

ERDOĞAN, SINIR ZİYARETİNDEKİ YAYLALAR TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİNİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay ziyaretinde İbrahim Tatlıses'in söylediği Yaylalar türküsünün hikayesini anlattı.

Tarih : 07 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : Erdoğan, Sınır Ziyaretindeki Yaylalar Türküsünün Hikayesini Anlattı(9/10)5

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın ilk kongresi öncesi halka hitap etti.

Ünlülerle birlikte Hatay'a yaptığı ziyaretti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

"BU HEYECAN BAY KEMAL'DE YOK"

Bu çılgın hayatında böyle bir şey yaşamamış. Davul, zurna, klarnet diyor. Sadece klarnet ve Esat Kabaklı'nın o güzel türküsü vardı. Bay Kemal er meydanına sen gelemezsin zaten. Genelkurmay Başkanımla beraber Tatlıses'in yanına geçtik. Tatlıses uçakta duydum ki yaylaları söylemiş. Tatlıses buna da güzel şeyler ilave etmiş. Bu bir heyecandır. Ama bu bay Kemal'de yok. Buna haddini sandıkta bildireceğinize inanıyorum. Bunların dikili ağacı yok bu ülkede, bizimkileri de kıskanıyorlar. Biz onlara bakmayacağız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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