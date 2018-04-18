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ERDOĞAN START VERDİ, SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI! İŞTE BUNDAN SONRA OLACAKLAR


Erdoğan start verdi, seçim süreci başladı! İşte bundan sonra olacaklar
Tarih : 18 Nisan 2018, 21:00
Puan Ver : Erdoğan Start Verdi, Seçim Süreci Başladı! İşte Bundan Sonra Olacaklar(8/10)4

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin haftalık grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de görüştü. 13.30'da başlayan zirve yarım saat sürdü. Zirvenin ardından açıklama yapan Erdoğan, milletvekilliği genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Erdoğan'ın ilanı sonrası 66 günlük süreç resmen başlamış oldu.

ERDOĞAN KONUŞMASINDA YSK'YI İŞARET ETTİ

Erdoğan, ayrıca konuşmasında "Konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacak" ifadelerini de kullandı. Gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun ajandasına yöneldi. YSK'nın erken seçimler için izlediği yol haritası, 1 Kasım'daki erken seçimler için yaşanan sürece benzer bir şekilde işleyecek.

YSK 60 GÜNLÜK BİR TAKVİM OLUŞTURACAK

1 Kasım'da Milletvekili Seçimi Kanunu'ndaki 90 günlük süreyi kısaltma yetkisi bulunduğuna karar veren YSK, 60 günde tamamlanacak bir taslak takvim oluşturmuştu.

Milletvekili genel seçiminin 1 Kasım'da yapılmasının planlandığı takvimde seçmen listelerine itirazlar, adaylık başvuru süreci gibi bazı konulardaki süreler kısaltılmıştı. 24 Haziran seçimlerinde de aynı yol izlenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan YSK Başkanı Sadi Güven şunları söyledi:

Bugün itibariyle seçim takvimi hazırlıkları başladı. Bir iki gün içerisinde bunu tamamlayacağız. TBMM'den yasanın çıkmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da süreci işleteceğiz.

ERKEN SEÇİM TASLAĞI 4 SİYASİ PARTİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Yine 1 Kasım erken seçimlerinde taslak, YSK'daki 4 siyasi parti temsilcisinin görüşüne sunulmuştu. Temsilcilerin taslak üzerinde parti yetkilileriyle yaptığı çalışmaların ardından, öneri ve görüşler YSK'ya bildirilmişti. YSK, görüşler doğrultusunda taslağa son şeklini vererek kesin seçim tarihini belirlemişti.

TBMM Başkanlığına Sunulan erken seçim yasa taslağı

AK Parti ve MHP hazırladığı erken seçim taslağını TBMM Başkanlığına sundu. Taslağın oylama öncesinde CHP ve HDP'yle görüşülmesi bekleniyor. Ancak CHP ve HDP muhalefet etseler bile AK Parti ve MHP oylarıyla taslak TBMM'de kabul edilmiş olacak.

Başbakan Binali Yıldırım erken seçim taslağını imzalarken

SALI GÜN Kİ OYLAMA SONRASI YSK HAREKETE GEÇECEK

Taslağın TBMM'de kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından YSK resmen harekete geçecek ve seçim takvimi işleyecek. AK Parti'li Mustafa Şentop, erken seçimle ilgili yasa taslağının TBMM'de salı günü oylanacağını söylemişti. Şentop'un açıklamasına göre YSK Salı gününden sonra yasanın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte takvimi işletmeye başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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