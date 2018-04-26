AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için hazırlıklar sürüyor. 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'ne ilişkin aday adaylığı sürecini 24 Nisan Salı günü başlatan AK Parti, 29 Nisan Pazar günü 00.00'a kadar başvuruları alacak. Milletvekili aday adaylığı için ilgininin büyük olduğu AK Parti Genel Merkezi'nde oluşturulan kayıt masalarında görevliler yoğun mesai yapıyor.

TEMAYÜL YOKLAMALARI SONRASI ADAY ADAYLARIYLA MÜLAKAT YAPILACAK

Partide 2-3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek temayül yoklamaları sonrasında aday adaylarıyla mülakatlar yapılacak. Böylece aday adayları arasından, milletvekilliği için adaylar belirlenecek.

ERDOĞAN, İLK SEÇİM MİTİNGİNİ İZMİR'DE YAPACAK

AK Parti'de seçim beyannamesi için de yoğun bir çalışma sürecine girildi. Önümüzdeki günlerde partinin miting programı açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 28 Nisan Cumartesi günü il kongresi için gideceği İzmir'de ilk seçim mitingini de yapacak. Erdoğan'ın 24 Haziran'a kadar 55 ilde miting yapması planlanıyor.

YEREL ODAKLI ÇALIŞMALARA DA AĞIRLIK VERİLECEK

Öte yandan, AK Parti'de teşkilatlar, seçim kampanyası çerçevesinde vatandaşlarla buluşmasında ağırlıklı olarak 16 yıllık AK Parti iktidarında gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni dönemde hayata geçirilecek ekonomik reformlara vurgu yapacak.Yerel odaklı çalışmalara da ağırlık verilecek seçim kampanyasında AK Parti'li belediyelerin yürüttüğü projeler seçmene anlatılacak.

Kaynak: haberinburada