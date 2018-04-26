Samsat Depremle Sarsılmıştı! Yaşanan Büyük Panik Kamerada
İttifak Trafiği Baş Döndürüyor, Bir Görüşme Bitiyor Diğeri Başlıyor
Erdoğan'ın Dilekçesi Hazırlandı, Vekillerin İmzası Bekleniyor
Galatasaray'da Şok! Yıldız Futbolcu Derbi Öncesi Antrenmana Katılmadı
Sonunda Bunu Da Gördük! 3. Lig Maçı 300 Tl
Sevgilisini Dart Tahtasının Altına Oturtan Sarhoş Adam, Genç Kadını Gözünden Vurdu
Erdoğan Startı Kritik İlden Verecek, 55 Şehir Gezecek
Lebron, Unutulmayacak Basketin Ardından Cedi'ye Koştu
Bahçeli'den, Abdullah Gül'e Seçim Uyarısı!
Marketten Krem Çaldığı Ortaya Çıkan Başkan Rezil Oldu
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Güney Kore Ziyaretine Kendi Tuvaleti İle Gidiyor
Afyon Şeker Fabrikası İhalesini Kazanan Şirket Belli Oldu
Müthiş Stat 5,6 Milyar Tl'ye Satılıyor
Yunanistan'dan Skandal Karar! Firari Fetö'cüyü Serbest Bıraktılar
İttifak Trafiği! Akşener'den Sonra Kılıçdaroğlu İle Görüşecek
Hayatını Kurtaran Polise Tekme Atıp Görevliyi De Isırdı!
Müthiş Teklif Ortaya Çıktı: Tek Maç İçin 50 Milyon Dolar
Adalet Bakanlığı, 15 Bin 500 Personel Alacak
Bar Sahibinin Cesedini Parçalayıp Poşetlere Koymuşlar
Eşini Ve Ağabeyini Öldürdü, 6 Yıl Sonra Yakalandı

ERDOĞAN STARTI KRİTİK İLDEN VERECEK, 55 ŞEHİR GEZECEK


Erdoğan startı kritik ilden verecek, 55 şehir gezecek
Tarih : 26 Nisan 2018, 18:10
Puan Ver : Erdoğan Startı Kritik İlden Verecek, 55 Şehir Gezecek(10/10)6

AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için hazırlıklar sürüyor. 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'ne ilişkin aday adaylığı sürecini 24 Nisan Salı günü başlatan AK Parti, 29 Nisan Pazar günü 00.00'a kadar başvuruları alacak. Milletvekili aday adaylığı için ilgininin büyük olduğu AK Parti Genel Merkezi'nde oluşturulan kayıt masalarında görevliler yoğun mesai yapıyor.

TEMAYÜL YOKLAMALARI SONRASI ADAY ADAYLARIYLA MÜLAKAT YAPILACAK

Partide 2-3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek temayül yoklamaları sonrasında aday adaylarıyla mülakatlar yapılacak. Böylece aday adayları arasından, milletvekilliği için adaylar belirlenecek.

ERDOĞAN, İLK SEÇİM MİTİNGİNİ İZMİR'DE YAPACAK

AK Parti'de seçim beyannamesi için de yoğun bir çalışma sürecine girildi. Önümüzdeki günlerde partinin miting programı açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 28 Nisan Cumartesi günü il kongresi için gideceği İzmir'de ilk seçim mitingini de yapacak. Erdoğan'ın 24 Haziran'a kadar 55 ilde miting yapması planlanıyor.

YEREL ODAKLI ÇALIŞMALARA DA AĞIRLIK VERİLECEK

Öte yandan, AK Parti'de teşkilatlar, seçim kampanyası çerçevesinde vatandaşlarla buluşmasında ağırlıklı olarak 16 yıllık AK Parti iktidarında gerçekleştirilen çalışmalar ve yeni dönemde hayata geçirilecek ekonomik reformlara vurgu yapacak.Yerel odaklı çalışmalara da ağırlık verilecek seçim kampanyasında AK Parti'li belediyelerin yürüttüğü projeler seçmene anlatılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Startı  Kritik  İlden  Verecek  55  Şehir  Gezecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER