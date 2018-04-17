ERDOĞAN SÜRECİ BAŞLATMIŞTI! İRAN VE TÜRKİYE ARASINDA BİR İLK
İran hükümetine bağlı haber ajansı IRNA, İran ile Türkiye arasındaki ilk para takasının dün gerçekleştiğini duyurdu.
İran hükümetine bağlı haber ajansı IRNA, İran ile Türkiye arasındaki ilk para takasının (döviz swap) dün gerçekleştiğini duyurdu. Böylece iki ülkenin para birimleri, ilk defa ABD doları veya euro gibi üçüncü bir rezerv para birimine ihtiyaç duymadan takas edildi.
"DÖVİZ KURU RİSKİ AZALACAK"
İran riyali ve Türk lirası son dönemde büyük değer kayıpları yaşamıştı. IRNA'ya konuşan İran Merkez Bankası'nın halkla ilişkiler yetkilileri, bu hamleyle birlikte iki ülke arasındaki ticaretin ve bankacılık işlemlerinin kolaylaşacağını, döviz kuru riskinin ise azalacağını belirtti.
İki ülkenin ticarette kendi para birimlerini kullanmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim 2017'deki İran ziyaretinde de gündeme gelmiş, ülkeler para takası anlaşması imzalamıştı.
CUMHURBAŞKANI TAHRAN ZİYARETİNDE SÜRECİ BAŞLATMIŞTI
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Tahran'da düzenlediği basın toplantısında "Merkez Bankalarımızın riyasetinde, finans sektörlerine bir hareketlilik getirme kararı aldık. Yerli parayla alışveriş yapma sürecini hayata geçirme kararını verdik" demişti.
Ocak 2018'de Türkiye ve İran'ın merkez bankası vekillerinin bir araya gelmesinden sonra İran basınına konuşan İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ahmet Irakçi, para takasının kısa sürede yürürlüğe girmesini beklediklerini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli'nin Erken Seçim Çağrısına Chp'den Hemen Yanıt Geldi
- Son Dakika! Bahçeli'nin Erken Seçim Çağrısına Hükümetten Jet Yanıt: Yetkili Organlarda Değerlendirilir
- Devlet Bahçeli'den Suriye Operasyonu Yorumu: Trump Ergen, Macron Ganimet Avcısı
- Dürüm Yediği Lokantanın Kasasını Soyan Genç, Güvenlik Kamerasını Unuttu
- 15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Almaya Giden Helikopterin Kimlik Numaralarına Ulaşıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- İngiltere Liginden Gelen Futbolcu Emnes, Süper Ligde De Tutunamadı
- Beşiktaş'ta Negredo'nun Her Golü 1,6 Milyon Liraya Mal Oldu
- Emre Belözoğlu: Galatasaray Maçındaki Hareketi Gazetecilere Yaptım
- Uefa, Salih Uçan'ın Takımı Sion'u Men Etti!
- Alman Taraftarlardan Görülmemiş Protesto! Tuvalet Kağıdı Fırlattılar
DÜNYA HABERLERİ
- Üniversiteli Genç Kız, Dünyayı Gezmek İçin Bekaretini Satışa Çıkardı
- İsrail'den Rusya'ya Tehdit Gibi Cevap: Müsaade Etmeyeceğiz
- Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
- Hapishane Kavgası Facia İle Sonuçlandı: 7 Ölü, 17 Yaralı
- Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar