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Erdoğan süreci başlatmıştı! İran ve Türkiye arasında bir ilk

ERDOĞAN SÜRECİ BAŞLATMIŞTI! İRAN VE TÜRKİYE ARASINDA BİR İLK

İran hükümetine bağlı haber ajansı IRNA, İran ile Türkiye arasındaki ilk para takasının dün gerçekleştiğini duyurdu.

Tarih : 17 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : Erdoğan Süreci Başlatmıştı! İran Ve Türkiye Arasında Bir İlk(6/10)2

İran hükümetine bağlı haber ajansı IRNA, İran ile Türkiye arasındaki ilk para takasının (döviz swap) dün gerçekleştiğini duyurdu. Böylece iki ülkenin para birimleri, ilk defa ABD doları veya euro gibi üçüncü bir rezerv para birimine ihtiyaç duymadan takas edildi.

"DÖVİZ KURU RİSKİ AZALACAK"

İran riyali ve Türk lirası son dönemde büyük değer kayıpları yaşamıştı. IRNA'ya konuşan İran Merkez Bankası'nın halkla ilişkiler yetkilileri, bu hamleyle birlikte iki ülke arasındaki ticaretin ve bankacılık işlemlerinin kolaylaşacağını, döviz kuru riskinin ise azalacağını belirtti.

İki ülkenin ticarette kendi para birimlerini kullanmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim 2017'deki İran ziyaretinde de gündeme gelmiş, ülkeler para takası anlaşması imzalamıştı.

CUMHURBAŞKANI TAHRAN ZİYARETİNDE SÜRECİ BAŞLATMIŞTI

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Tahran'da düzenlediği basın toplantısında "Merkez Bankalarımızın riyasetinde, finans sektörlerine bir hareketlilik getirme kararı aldık. Yerli parayla alışveriş yapma sürecini hayata geçirme kararını verdik" demişti.

Ocak 2018'de Türkiye ve İran'ın merkez bankası vekillerinin bir araya gelmesinden sonra İran basınına konuşan İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ahmet Irakçi, para takasının kısa sürede yürürlüğe girmesini beklediklerini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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