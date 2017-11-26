ERDOĞAN, SURİYE KRİZİYLE İLGİLİ SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın ardından, Suudi Arabistan Kralı Selman'la telefonda görüştü. Erdoğan, Kral Selman'a Soçi zirvesiyle ilgili bilgi aktarımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ardından Suudi Arabistan Kralı Selman'la Suriye kriziyle ilgili telefonda görüştü.
Erdoğan telefonda Kral Selman'a Astana görüşmeleri ve Soçi zirvesiyle ilgili bilgi aktarımında bulundu.
KRAL SELMAN'LA BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Suud'un telefon görüşmesinde, başta Suriye olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
SOÇİ ZİRVESİYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Astana süreci ve Soçi'deki üçlü zirve çerçevesinde Suriye meselesine çözüm arayışı konusunda, Suud Kralı Selman'la bilgi aktarımı yaptı.
Kaynak: haberinburada
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