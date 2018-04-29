ERDOĞAN TALİMAT VERDİ! ŞEHİDİN YETİMHANE VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın ismiyle yetimhane açılması vasiyeti yerine getirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in cep telefonundan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın ailesiyle görüşüp, taziyelerini iletti. Erdoğan'ın talimatıyla şehidin ismiyle yetimhane açılması vasiyeti Menderes Türel tarafından gerçekleştirilecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın annesi Melike Çalışkan ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in cep telefonu üzerinden görüşerek, taziyelerini sundu. Türel, şehidin Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki baba evinde okutulan mevlidine katıldı. Melike Çalışkan ve yakınlarına başsağlığı dileyen Türel, taziyelerini iletti. Ziyaret esnasında Türel'in cep telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin annesi Melike ve kardeşi Baha Çalışkan ile görüştü.
ŞEHİDİN DEĞERLİ YETİMHANE VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK
"Selamünaleyküm" diyerek anneyi selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Melike Hanım tekrardan başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin, Rabbim inşallah cennetinde buluştursun. Rabbim yar yardımcınız olsun. Şehidimizin o değerli vasiyeti vardı yetimhane meselesi. O değerli vasiyeti de inşallah yerine gelecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. İnşallah onunla da anılmaya devam edecek. Allah yar ve yardımcımız olsun sağ olsun" dedi. Anne Melike Çalışkan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Amin Cumhurbaşkanım, sağ olun. Allah razı olsun" dedikten sonra telefonu oğlu Baha'ya verdi.
BAŞKAN TÜREL TAKİP EDECEK
Baha'yla da konuşmasına selam vererek başlayan Erdoğan, "Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Rabbim cennetinde buluştursun. Tüm aileye selamlar sevgiler. Yetimhane ile ilgili konuyu Menderes Bey takip edecek. Hayırlı günler" dedi.
VASİYETİ YERİNE GELECEK
Türel ise şehit ailesine, "Cumhurbaşkanımızın talimatı olmuştu sevgi evine isminin verilmesiyle ilgili. Ben Cumhurbaşkanımızın bu haberi vermesini istemiştim. Bugün de denk geldi aradı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah vasiyeti yerine gelecek" ifadelerine yer verdi.
ZEYTİN DALI HAREKATINDA ŞEHİT DÜŞTÜ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Er Muhittin Talha Çalışkan'ın, şehadetinden sonra adına yetimhane yapılmasını vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı.
ŞEHİDİN VASİYETİ
Şehit Çalışkan, "Vasiyetname" başlıklı yazısında, "Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK'den gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza'ya verdiğim yazıların, defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin vasiyetname olmasını ve anonim olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarının ve tüm masraflarının TSK'nin karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim" ifadelerine yer vermişti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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