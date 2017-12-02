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Erdoğan Talimatı Verdi! AK Parti'li Üyeye Hakaret Eden Çanakkale Belediye Başkanı Konuşturulmayacak

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ! AK PARTİ'Lİ ÜYEYE HAKARET EDEN ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI KONUŞTURULMAYACAK

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik tavrını hatırlatan Erdoğan, talimatı verdiğini ve Ülger'in Çanakkale'de konuşturulmayacağını belirtti.

Tarih : 02 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : Erdoğan Talimatı Verdi! Ak Parti'li Üyeye Hakaret Eden Çanakkale Belediye Başkanı Konuşturulmayacak(5/10)1

Çanakkale Belediye Başkanı'nın, AK Partili meclis grup başkanvekiline yönelik tutumunu hatırlatan Erdoğan, "18 Mart geliyor. Hadi bakalım çık sen 18 Mart'ta Çanakkale'de konuş. Valiye talimatı verdim. Bu adamı konuşturtmayacaksın" dedi.

"BU ADAMI BU SENE KONUŞTURMAYACAKSIN"

Bugün uçakla Kars'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6'ncı olağan kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu'na karşı davranışını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: "18 Mart geliyor. Hadi bakalım çık sen 18 Mart'ta Çanakkale'de konuş. Valiye talimatı verdim. 'Bu adamı bu sene Çanakkale'de konuşturtmayacaksın' dedim"

NE OLMUŞTU?

AK Parti Meclis Üyesi Tülay Ömercioğlu, söz alarak CHP'nin delege seçimlerinde yaşanan usulsüzlükleri hatırlattı. Seçimlerde sandık görevlisinin 3 kez oy kullanması nedeniyle seçimin iptal edildiğini hatırlatan AK Partili üye, CHP'li başkanın sert tepkisine maruz kalmıştı.

CHP, AK Parti Grubu Başkanvekili Tülay Ömercioğlu'na "konuşma, kes, ahlaklı ol" diye hakaret eden, Çanakkale Belediyesi Başkanı Ülgür Gökhan hakkında inceleme başlatılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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