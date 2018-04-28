Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şırnak'ta başlatılan "300 koyun projesine" ilişkin, "2023 yılına kadar hedefimiz, et ithalatını kesinlikle önlemek olacak. Bu damızlık hayvanlarla biz bunu önleyeceğiz inşallah." dedi.

PROJE ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA HAYATA GEÇİRİLDİ

Fakıbaba, Kumçatı beldesindeki spor salonunda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla yürüttükleri "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" kapsamında düzenlenen hayvan dağıtım törenine katıldı.

Törende konuşan Fakıbaba, söz konusu projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen en önemli projelerin başında geldiğini söyledi.

"HAYVANCILIĞI ÖNCELİKLİ SEKTÖR OLARAK ELE ALIYORUZ"

Hayvancılığın, dünyada kırsal kesimin başlıca geçim kaynakları arasında bulunduğunu, Türkiye'de aynı zamanda kültürün şekillenmesine önemli katkılar sağladığını belirten Fakıbaba, hayvancılığı hükümetin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla öncelikli sektör olarak ele aldıklarını, bunu devam ettireceklerini vurguladı.

"HEDEFİMİZ ET İTHALATINI ÖNLEMEK OLACAK"

Birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini ve mevcut olanları da geliştirdiklerine dikkati çeken Fakıbaba, şunları dile getirdi:

Projenin hayvan sayısını arttırma projesi olduğunu belirten Fakıbaba, "Bizim projelerimizin tek amacı ithalatı önlemek ve 'Hayvan sayımız 7 yılda 5 milyon olacak.' diyorum. Düve, 8 yılda 1,5 milyon olacak. 2023 yılına kadar hedefimiz, et ithalatını kesinlikle önlemek olacak. Bu damızlık hayvanlarla biz bunu önleyeceğiz inşallah." diye konuştu.

"KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞINI ARTTIRMAK İSTİYORUZ"

Fakıbaba, ülkedeki küçükbaş hayvan varlığını arttırarak kullanılmayan mera alanlarını üretime kazandırmak, kesime gönderilen dişi kuzuların kesilmesini önlemek için de çalıştıklarını vurguladı.

300 KOYUNU OLANA SİGORTA VE ASGARİ ÜCRET

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sözleşmeli üretim modeli oluşturduklarını anlatan Fakıbaba, yetiştiricilere bakım ücreti verdiklerini, bundan sonra 300 koyunu bulunan kişinin sigortası olacağını, en az asgari ücret kadar da maaşının olacağını kaydetti.

"BEĞENMEDİĞİNİZ HAYVAN O FİRMAYA AİTTİR"

Veterinerlik hizmetlerini bakanlık olarak karşılayacaklarını ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

"İlaç lazım olduğunda yine Ziraat Bankası ilacını verecek ve 300 koyunun bir yılda en az 300 yavru vereceğini biliyoruz. O yavrular sizin, 400 liradan hesap edersek 120 bin lira ediyor. Bizim verdiğimiz 80 bin lira tutuyor ve geriye 40 bin lira kalıyor. Yağı, sütü, maaşı da karınız. Şu sözü de veriyorum, tek bir hayvanı beğenmediğiniz takdirde o hayvan getiren firmaya aittir, bizim de değildir. Onun için getiren adam dikkatli olacak. Güzel hayvan getirmediği an elinde kalır. Bizim buradaki tek amacımız, Allah'ın izni ile 2023'e kadar her yıl artan ölçekte proje devam edecek ve 2023 yılında bu projelerle et ithalatını önleyeceğiz."

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Kaynak: haberinburada