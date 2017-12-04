Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Engelleri Aşanlar 2017" programında konuştu. Erdoğan, "Dün bazı sinyalleri aldığımı belirtim. Önce orayı düzeltelim. Malvarlığını başka ülkerelere kaçıranların bulunduğunu söylemiştim. Farklı değerlendirmeler yapıldığını gördüm. Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahip bir ülkedir. İsteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı vardır. Yurtdışından yatırımcı çekmenin yanında yurtdışına yatırım yapan da bir ülkeyiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"ŞU DÖNEMDE YERLİ VE MİLLİ DURUŞ SERGİLENMELİ"

Benim söylediğim, ekonomik olarak da baskı alınmaya çalışıldığı şu dönmede yerli ve milli duruş sergilenmesi gerektiği. İşadamlarımız bugünlerde sahip çıkmayacaksa ne zaman sahip çıkacak?

"BU GÜNLERDE ÜLKESİNE GÜVENMEYEN MİLLİ DEĞİLDİR"

"Gittiğimiz yerlerde iş adamlarımızın yatırımlarını gördüğümüzde iftihar ediyoruz. Ülkemizdeki yerli yabancı tüm firmalar küresel finans sistemine entegre olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Aksi halde atılacak adımlara önce biz karşı çıkarız. Benim sermaye hareketlerinin sınırlandırılması yönünde bir talimatım söz konusu değildir. FETÖ gibi, PKK gibi terör örgütleriyle ilgili olarak paraları yurt dışına kaçıranlar zaten haindir. Benim söylediğim iş adamlarımızın yerli ve milli duruş sergilemesi gerektiğidir. İş adamlarımız şu günlerde ülke ekonomisine sahip çıkmayacaksa soruyorum ne zaman sahip çıkacaktır. Şu günlerde ülkesine güvenmeyen iş adamı hiç kusura bakmasın yerli değildir, milli de değildir. Dün Muş'ta yatırım için değil ülkesine güvenmediği için varlıklarını yurt dışına çıkarmaya çalışan bir grup iş adamına hitaben söyledim."

Kaynak: haberinburada