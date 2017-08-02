Müritlerinin Öldürdüğü Hoca Davasında Yıllar Sonra Beraat Kararı
Filmleri Aratmayan Operasyon! Polis, Polisi Böyle Gözaltına Aldı
Vajinismus Kader Değildir, Çözümü Mümkün!
Antalya Demir Ağlarla Örülüyor
Yol Yapım Çalışmasında Roma Dönemine Ait 2000 Yıllık Mezar Bulundu
Tarihi Yaş Zirvesi Başladı! İşte İlk Fotoğraf
Emenike'nin Gollerimi Buraya Sakladım Açıklaması Fb'lileri Kızdırdı
Aldatıldığını Düşünen Hamile Akademisyen Hastanenin Penceresinden Atladı
Fena Faka Bastı! Yanlış Adama Çatan Hırsız, Bayılana Kadar Dayak Yedi
Galatasaray: Ada Satılmayacak
Ralli Şampiyonası'nda Pilot Yarışı Kaybetsin Diye 4 Kadın Soyundu
Arkadaşlarına Veda Etti! Neymar, Futbol Tarihine Geçecek
Ankara Ve İzmir'de Okul Servisi Ücretleri Belli Oldu
Son Dakika! Marmaris'te Tekne Battı! Ölü Ve Yaralılar Var
Anıtkabir'i Ziyaret Eden Başbakan, Saygı Duruşunun Ardından Fatiha Okudu
Hendeğe Düşen Kangurunun İmdadına İşçiler Böyle Yetişti
E-5'in Ortasında Kedi Kurtarma Operasyonu: Araçlar Görmezden Geldi
Galatasaray, Ada'yı Gözden Çıkardı! İşte Değeri
Tarihi Yaş Toplantısı Öncesi, Başbakan Yıldırım'dan 2023 Mesajı
Erdoğan, Teşkilata Kesin Talimat Verdi: 15 Temmuz'u Gölgede Bırakmasın

ERDOĞAN, TEŞKİLATA KESİN TALİMAT VERDİ: 15 TEMMUZ'U GÖLGEDE BIRAKMASIN


Erdoğan, teşkilata kesin talimat verdi: 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın
Tarih : 02 Ağustos 2017, 11:00
Puan Ver : Erdoğan, Teşkilata Kesin Talimat Verdi: 15 Temmuz'u Gölgede Bırakmasın(9/10)5

AK Parti'nin son yapılan MYK ve MKYK toplantılarının başlıca gündem maddelerinden biri de AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları programı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin talimat verdiği ve törenlerin kesinlikle abartı olmamasını istediği öğrenildi.

"15 TEMMUZ'U GÖLGEDE BIRAKMASIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlanan program ile ilgili bilgi alırken, "Sade ve mütevazı bir tören olsun. Kısa süre önce 15 Temmuz şehitlerini andık, görkemli bir tören oldu. Kuruluş yıldönümü kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın" dedi.

DAVETLİ LİSTESİ 6 BİN KİŞİ

AK Parti, bu talimat kapsamında bir program hazırladı. Kutlamalara, kuruluşundan bu yana görev almış bakan, milletvekillerinin yanı sıra teşkilat yöneticileri, belediye başkanları davet edildi. Davetli listesinin 6 bin kişi olduğu bildirildi. Vatandaşlar da katılacağı için törenlerin açık havada yapılmasının daha doğru olacağı düşünüldü. Bu kapsamda da Harikalar Diyarı seçildi.

16 YILIN EN KRİTİK DÖNEMEÇLERİ ANLATILACAK

Sabah'ın haberine göre, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım birer konuşma yapacak. Ardından AK Parti'nin kuruluşu, iktidara gelişi, kapatma davasından MİT krizine ve 15 Temmuz'a kadar önemli köşe taşlarının anlatıldığı bir film yayımlanacak. Etkinlikler kapsamında 16 yılı fotoğraflar ile anlatan bir sergi de açılacak. Ayrıca AK Parti hakkında çıkan tüm kitapların yer aldığı başka bir sergi daha organize ediliyor. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  Teşkilata  Kesin  Talimat  Verdi  15  Temmuz  U  Gölgede  Bırakmasın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER