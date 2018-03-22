ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNE BEYAZ SARAY'DAN İLK YORUM GELDİ
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesini yorumladı. Bölgesel konuların ele alındığı belirtilirken "İş birliği güçlendirilecek" denildi.
"STRATEJİK KONULARDA İŞBİRLİĞİ"
Açıklamada ayrıca "Görüşmede ikili ilişkilerin önemi vurgulandı. Stratejik konularda işbirliği güçlendirmek için çabalar sürecek" denildi.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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