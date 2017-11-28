ERDOĞAN, TRUMP'LA İKİNCİ KEZ GÖRÜŞECEK: ARAMAZSA BEN ARAYACAĞIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendisi 'Önümüzdeki hafta içinde arayabilirim.' dedi, bu hafta içinde. Ararsa o, aramazsa ben arayacağım." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Trump'la ne zaman görüşeceksiniz?" sorusuna, "Kendisi 'Önümüzdeki hafta içinde arayabilirim.' dedi, bu hafta içinde. Ararsa o, aramazsa ben arayacağım." yanıtını verdi.
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
PENTAGON SORUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 'ABD'nin YPG'ye silah yardımını sürdüreceği' ifade edildi. MGK'dan bu yönde bir karar bekleyelim mi?" sorusuna, "Nasıl olsa biz görüşmelerden sonra açıklamamızı yapıyoruz." karşılığını verdi.
Erdoğan, "Bu bildiriye yansır mı?" sorusunu ise "Bakalım. Yansıma kabiliyetine göre değişir." şeklinde yanıtladı.
"KENDİ AİLEM DE DAHİL TEPEDEN TIRNAĞA HEPSİNE"
Bir gazetecinin, "Bugün saydınız tek tek, sözleriniz bürokratik yapıya mıydı? Benim adıma özellikle bakanlar dediniz..." sözlerine yanıt verirken de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsine, hepsine. Tepeden tırnağa tepeden tırnağa, istisnası yok. Kendi ailem de dahil." dedi.
"BU MAKAMI KULLANDIRTMAYACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Size spesifik şikayetler mi geldi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Tabii canım hepsi geliyor. Kimse de bizi affedersiniz kullanma yoluna gidemez. 'Beyefendi böyle dedi, Cumhurbaşkanı böyle dedi'. Geliyor karşıma, kardeşim kim söyledi? Filanca söyledi, ne söyledi? 'Beyefendi böyle dedi'. Ver ismini. Ama... Ne aması? Ver işte. Şikayet ediyorsan ver ismini, ben de hakkından geleyim. Görevden almaksa görevden alırım. Olanları görüyorsunuz. Biz, artık bu makamı kullandırtmayacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Çünkü bu makamlar öyle sahtekarların, dolandırıcıların kullanacağı makamlar değil."
"TRUMP'LA NE ZAMAN GÖRÜŞECEKSİNİZ?"
Recep Tayyip Erdoğan, "ABD Başkanı Trump'la ne zaman görüşeceksiniz?" sorusuna yanıt verirken de "Kendisi 'Önümüzdeki hafta içinde arayabilirim' dedi, bu hafta içinde. Ararsa o, aramazsa ben arayacağım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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