ERDOĞAN TÜBİTAK ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞUYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TU¨BI·TAK ödu¨l töreninde konuşuyor.
TU¨BI·TAK ödu¨l töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebediyete uğurladığımız şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissedeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınma gündemimizden kopmamalıyız. Onun için bu tür etkinliklerimiz çok önemli. Rabbim her zorlukla birlikte bir kolaylığı da bize nasip ediyor" şeklinde konuştu.
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