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Erdoğan Turizmcilere Müjdeyi Özbekistan'da Verdi: Uçuşlar Rahatlayacak
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ERDOĞAN TURİZMCİLERE MÜJDEYİ ÖZBEKİSTAN'DA VERDİ: UÇUŞLAR RAHATLAYACAK


Erdoğan turizmcilere müjdeyi Özbekistan'da verdi: Uçuşlar rahatlayacak
Tarih : 30 Nisan 2018, 14:40
Puan Ver : Erdoğan Turizmcilere Müjdeyi Özbekistan'da Verdi: Uçuşlar Rahatlayacak(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bu başkent Taşkent'te baş başa görüştü.

25 ANLAŞMA İMZALANDI

Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 anlaşmanın imzalandığını ve Türkiye ile Özbekistan'ın uzun bir yolculuğa birlikte çıktığını dile getirdi.

"60 MİLYON DOLARLIK YATIRIM GELİYOR"

"Türkile ve Özbekistan olarak uzun bir yolculuğa çıkıyoruz" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Bölgesel ve küresel meselelerde fikir teatisi yaptık. TİKA olarak 60 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz.Ekonomik ilişkilerimizin son dönemdeki gelişme seyri bilhassa memnuniyet vericidir.

25 maddeden oluşan tüm anlaşmalar imzalanmıştı. Kardeşimin de ifade ettiği gibi bu masalarda böyle anlaşmalar imzalanmamıştı. Atacağımız çok adımlar var, yapacağımız çok işler var. Türkiye ve Özbekistan olarak imzaladığımız anlaşmalarla çok önemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün katılacağımız iş forumu büyük önem taşıyor. Bu, karşılıklı yatırımların artmasını teşvik edecektir.

"KARDEŞLERİMİZ DAHA KOLAY GELECEK"

Özbekistan ile yapacağımız anlaşmalar sonrasında uçuş rahatlığı getireceğiz ve böylece Özbek kardeşlerimiz kendi yurtlarına daha kolay gelebilecek.

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Kaynak: haberinburada



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