ERDOĞAN UYUM YASALARINI ONAYLADI, YSK'DAN JET CEVAP GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 maddelik uyum yasasını kabul etti. Gelişme sonrası YSK Başkanı Sadi Güven'den "Seçim takvimini yarın ilan etmeyi planlıyoruz." açıklaması geldi.
Kaynak: haberinburada
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