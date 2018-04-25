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ERDOĞAN UYUM YASALARINI ONAYLADI, YSK'DAN JET CEVAP GELDİ


Erdoğan uyum yasalarını onayladı, YSK'dan jet cevap geldi
Tarih : 25 Nisan 2018, 21:10
Puan Ver : Erdoğan Uyum Yasalarını Onayladı, Ysk'dan Jet Cevap Geldi(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 maddelik uyum yasasını kabul etti. Gelişme sonrası YSK Başkanı Sadi Güven'den "Seçim takvimini yarın ilan etmeyi planlıyoruz." açıklaması geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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