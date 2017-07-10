ERDOĞAN VE ALİYEV’DEN TARABYA’DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sürpriz bir biçimde bir araya geldi.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Tarabya Köşkü'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını kapıda karşılarken, iki lider daha sonra basına kapalı şekilde görüştü.
Kaynak: haberinburada
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