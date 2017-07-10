Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sürpriz bir biçimde bir araya geldi.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Tarabya Köşkü'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını kapıda karşılarken, iki lider daha sonra basına kapalı şekilde görüştü.

Kaynak: haberinburada