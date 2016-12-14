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erdoğan ve guterres telefonda görüştü

ERDOĞAN VE GUTERRES TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini yemin ederek üstlenen Antonio Guterres ile telefon görüşmesinde, Halep'te yaşananlar karşısında Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesinin önemine değindi, konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel...

Tarih : 14 Aralık 2016, 09:03
Puan Ver : Erdoğan Ve Guterres Telefonda Görüştü(5/10)4


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini yemin ederek üstlenen Antonio Guterres ile telefon görüşmesinde, Halep'te yaşananlar karşısında Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesinin önemine değindi, konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini yemin ederek üstlenen Antonio Guterres ile telefon görüşmesinde, Halep'te yaşananlar karşısında Birleşmiş Milletler'in harekete geçmesinin önemine değindi, konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanmasını beklediklerini belirtti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, telefonla aradığı Guterres'i Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini yemin ederek, üstlenmesinden dolayı tebrik etti.



Başarı dileklerini ilettiği Guterres ile Halep'teki insanlık dramını da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin ve destekçilerinin Halep'te yürüttükleri vahşetin tüm dünyayı dehşete düşürdüğüne dikkati çekti, kentteki ortamın mutlaka rahatlatılması gerektiğini vurguladı.



Türkiye'nin bunu sağlamaya odaklandığını belirten Erdoğan, bu çerçevede kısmi bir ateşkes üzerinde mutabakat sağlandığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivillerin ve muhaliflerin tahliyesine yönelik çabaların yoğunlaştırıldığını, bilahare de bölgeye insani yardımların ulaştırılmasına odaklanılacağını vurguladı.



 



kaynak:haberler








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