Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi zirvesiyle ilgili Katar Emiri El Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Soçi ekseninde Suriye'deki durum ele alındı.

SOÇİ ZİRVESİ VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili konuların yanı sıra, Soçi ekseninde Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular da ele alındı.

ŞOÇİ İLE İLGİLİ 4'ÜNCÜ TELEFON ZİRVESİ

Erdoğan, daha öncede Soçi zirvesiyle ilgili ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüşmüştü.

Katar Emiri El Sani ile yapılan görüşmeyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi zirvesiyle ilgili bu hafta içerisinde 4'üncü telefon görüşmesini gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: haberinburada